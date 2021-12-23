Військовий облік для жінок: у Міноборони розкрили важливі деталі

Міністерство оборони України анонсувало намір до кінця року розробити алгоритм постановки на військовий облік жінок, професії яких увійшли до нового розширеного списку військового відомства.

«Побачимо, чи це буде можливо з погляду безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік», — наголосила заступник міністра оборони Наталія Воронкова в ефірі Громадського радіо.

Як відомо, до нового списку військовозобов'язаних увійшли 35 видів спеціальностей та сотні професій — від інженерних та технічних спеціальностей до менеджерів, мистецтвознавців, журналістів, юристів, кухарів та фармацевтів. Причому на військовому обліку має стояти як керівництво підприємств, так і співробітниці та спеціалістки, зазначає «ДТ» .

Роботодавець підприємства чи установи має проконтролювати:

наявність документів про перебування на військовому обліку не тільки у чоловіків, а й у жінок, які приймаються на роботу;

повідомити вже працюючих жінок про обов'язок стати на військовий облік та перевірити виконання.

За відмову стати на військовий облік жінці загрожує штраф від 850 до 1700 гривень, а роботодавцю (керівнику або уповноваженій особі) — від 5100 до 8500 грн.

Для постановки на військовий облік, потрібно особисто прибути у військкомат, взявши такі документи:

заяву про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Нагадаємо, раніше творці програми «Дія» анонсували появу нового сервісу Military ID для призовників та резервістів. Реалізація проекту запланована на 2022−23 роки, і після запуску військовозобов'язаним не доведеться носити з собою паспорт, права водія та військовий квиток, а скористатися додатком на своєму мобільному пристрої.

555

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter