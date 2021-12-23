З далеким прицілом: Путін дорікнув Україні привласнення «історично російських територій»

Президент Росії Володимир Путін знову звинуватив Україну у невиконанні «мінських угод». Це сталося під час підсумкової прес-конференції господаря Кремля, на яку відмовився йти власкор агентства «УНІАН» у Москві Роман Цимбалюк.

У різкій формі він нагадав, як колишнє керівництво СРСР «вштовхнуло» в Україну «споконвічно російські території» — спочатку Донбас, а потім і Крим, тому з початком «смути» в Україні Росія не мала іншого виходу, як «захистити» кримчан і прийти на допомогу мешканцям Донбасу

Зараз же, за словами Путіна, він не виключає, що Київ готує нову військову операцію проти Донбасу, і висловив думку, що до цього потрібно готуватися, адже російських та російськомовних в Україні «видавлюють з їхніх історичних територій».

Окремо Путін похвалився, мовляв, зумів донести лідерам США та ЄС російську позицію щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на Схід.

«М'яч на їхньому боці — розширення НАТО на Схід бути не може», — наголосив президент Росії.

Нагадаємо, раніше у Путіна пригрозили Заходу заходами до створення «контругроз», якщо «червоні лінії» Москви з розширення НАТО не будуть підтверджені.

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