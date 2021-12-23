Головному «вагнерівцю» оголосили підозру: що СБУ інкримінує Уткіну

Офіс генерального прокурора України оголосив про підозру (заочно) громадянину Росії Дмитру Уткіну, керівнику приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер». Згідно з даними СБУ, у період з липня 2014 по березень 2015 року він знаходився на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, діючи за попередньою змовою з чиновниками Збройних сил РФ та під їх контролем, командуючи підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК «Вагнер» і спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вів бойові дії проти Збройних Сил України на Дебальцевському напрямку.

Таким чином, йому інкримінують зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також сприяння веденню агресивної війни, повідомили у прес-центрі СБУ.

Наразі триває досудове розслідування, одночасно вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Нагадаємо, в 2021 році командою президента було зірвано операцію українських військових розвідників, яка не мала аналогів в історії спецслужб, які планували затримати під час перельоту до Стамбула групу найманців ПВК «Вагнер», які залишаються громадянами України. Колишній співробітник ГУР полковник Роман Червінський розповів «ФАКТАМ», що саме планували розвідники.

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