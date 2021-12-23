Один із розробників операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, колишній співробітник ГУР МО Роман Червінський заявив, що політичне рішення, яке призвело до зриву спецоперації, ухвалювали президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він зазначив, що як такого «крота» не існує. А названі ним люди не хотіли, щоб цю операцію було доведено до логічного завершення.

«А якщо навіть і хотіли (маю на увазі дзвінок Лукашенку), то все одно зробити так, щоб Бурба ( ексначальник ГУР Василь Бурба. — Авт. ) не мав до цього відношення, а вони отримають бонуси від операції — затримають терористів та потім змінюватимуть як Цемаха і піаритимуться на цьому. Але при цьому, граючи на руку РФ, звільняють тих, хто може проводити такі заходи», — додав офіцер.



За совами Червінського, «саме Демченко є ініціатором ліквідації у наших органах підрозділів, які чітко протидіють Росії, що нікому на думку ніколи не спадало».

«Ці структури було ліквідовано у Службі зовнішньої розвідки у вересні цього року. Колишній глава СЗР Кондратюк чинив опір цьому. Його прибрали. 21 липня цього року на його місце було призначено Литвиненка, дуже близького до сім'ї Єрмака. За місяць Литвиненко провів реорганізацію з порушенням усіх порядків. Коли ухвалюють рішення про зміни у структурі зовнішньої розвідки, СБУ тощо, потрібно погодити їх у парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та РНБО. Цей проект не пройшов експертизи ніде. Але Демченко сам усе підписав. Це підтверджують у комітеті Верховної Ради», — стверджує Роман Червінський і додає: «Розумієте, росіяни діють на нашій території. Наше інтерв'ю лише про це. І про те, що влада бреше».



Офіцер також зазначив, що в ситуації, що склалася, йому не страшно, оскільки, по-перше, «пішла гра у відкриту», і правила вже зовсім інші.

«По-друге, вони не мають ідеї, як з нами розправитися. Ну яка у них ідея? Брехня? Анулювати паспорти? Слухайте, це дрібні аферисти, які намагаються нас обдурити. А взагалі, ми маємо сказати їм спасибі за урок. Щоб таке не повторилося. Тим більше у воюючій країні», — зазначив він.



Роман Червінський висловив жаль, що філігранні спецоперації більше не проводяться. Особливо зараз, коли відбувається глибоке протистояння українських та російських спецслужб.

«Коли агент впливу має можливість прибирати висококласних спеціалістів та призначати тих, хто не здатний провести спецоперацію… Їм ставлять завдання працювати далі, а вони все провалюють. Провал, провал, провал…» — резюмував офіцер.

Повний текст матеріалу «Вважаю, що нас зрадив Зеленський»: резонансне інтерв'ю одного з розробників спецоперації із захоплення «вагнерівців» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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