Колишній співробітник ГУР Роман Червінський, який був задіяний в операції із затримання «вагнерівців», в ефірі ток-шоу заявив, що матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, щоб приховати зраду серед вищого керівництва держави.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він заявив, що відповідні свідчення він виклав у своєму листі голові парламентської тимчасової слідчої комісії Безуглій.

«Офіцерів розвідки справді змушували виконувати незаконні вимоги — знищувати документи про операцію. Вони відмовилися», — каже Роман Червінський.



«Для мене це взагалі показова історія. За вказівкою верховного головнокомандувача офіцерів, які давали присягу служити країні, які проводили класну операцію, змушують брехати, фальшувати документи, тобто порушувати закон. Отут для мене найстрашніший дисонанс. Що людина змушує ламати через коліно і робити такими самими, як він, тих, хто готовий був на війні віддавати життя за Україну», — сказав офіцер і додав, що хоче вирішити цю проблему. Саме тому він звернувся до ТСК: «Щоб вони запросили хлопців для надання свідчень і ті розповіли, що їх змушують робити на користь Зеленського, Єрмака та інших, хто заперечує цю операцію».



«Вишенькою на торті» офіцер назвав те, що на чолі цієї фальсифікації стоїть начальник ГУР МО Кирило Буданов: «Тобто бойовий генерал, який брав участь у серйозних операціях, підігрує людям, які не мають ані честі, ані совісті, які брешуть і дискредитують нас і здають нас сьогодні, я бачу, Росії. Що, бойовий генерал зламався? У нього немає моральних цінностей, честі та совісті? А ось хлопці тримають удар…»

Повний текст матеріалу «Вважаю, що нас зрадив Зеленський»: резонансне інтерв'ю одного з розробників спецоперації із захоплення «вагнерівців» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter