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Україна

Монастирський розповів, як покарали водія нардепа Галушка, який став героєм скандалу

21:57 22 грудня 2021
Нардеп Галушко

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на оприлюднене в мережі відео спілкування «слуги народу» Миколи Галушка, який ображав патрульних поліцейських.

У соцмережі він повідомив, що водія депутата вже притягнуто до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування.

Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень.

Також, за інформацією Монастирського, нині у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050−1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

«Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися», — написав міністр.

Нагадаємо, у листопаді екс-«слугу народу» Юрченка виправдали у справі про скандальну ДТП у Львові. Суд не побачив у його діях «ознак адміністративного порушення, а саме перебування у стані наркотичного сп'яніння при керуванні автомобілем».

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