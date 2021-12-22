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Чи будуть віялові відключення електроенергії та на скільки вона подорожчає: прогноз експерта

16:15 23 грудня 2021
Жінка перед свічкою

Попри заяви уряду про стримування для населення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, ринкові ціни на електроенергію та газ продовжують стрімко зростати. Підприємства та організації платять за енергоносії у кілька разів більше, ніж населення. Навіть в уряді визнають, що довго стримувати тарифи для побутових споживачів не вдасться. Згідно з опублікованим Міністерством економіки консенсус-прогнозу на найближчі три роки, тарифи на газ у 2022-му, 2023-му та 2024 роках зростуть відповідно на 20, 7,5 та 10 відсотків, на гарячу воду та опалення — на 16, 10, 7,5 відсотка, а на електроенергію — на 17,5, 10 та 5 відсотків.

Проте з настанням морозів поточна ситуація в енергетиці ускладнюється. Як заявили в керівництві оператора системи передачі НЕК «Укренерго», через похолодання суттєво зростає споживання електроенергії. Ситуацію, що склалася в електроенергетиці, «ФАКТАМ» прокоментувала директор ТОВ «АВГУСТА» (Група Tolk) Ірина Береснєва.

— НЕК «Укренерго» прогнозує суттєве зростання споживання електроенергії у зв'язку з різким похолоданням. Чи не виникнуть перебої з постачанням електроенергії через зростання її споживання?

— Цього року особливо гостро постало питання зимового дефіциту палива для ТЕС та ТЕЦ, і навіть незначне зростання споживання має колосальний вплив на підвищення ціни електроенергії та на можливі перебої з постачанням. НЕК «Укренерго» у тандемі з Міненерго, прогнозуючи збільшення споживання через «зиму, що раптово прийшла», мали заздалегідь передбачити балансування системи, щоб уникнути можливих перебоїв. Але зроблено це було не повною мірою і не зовсім вчасно, і тепер ми з вами пожинатимемо плоди можливих обмежень і відключень. За зовсім холодної погоди, гадаю, це може статися вже найближчим часом, як уже відбувається у регіонах, але у завуальованому вигляді.

— В уряді не виключають підвищення вартості електроенергії у 2022 році. Щоправда, поки що йдеться про непобутових споживачів. Наскільки може зрости вартість електроенергії?

— Так, йдеться про непобутових споживачів. Населення країни — побутових споживачів — уряд не може, а точніше, не хоче «турбувати». Таке «дбайливе ставлення» призводить до серйозного підвищення ціни електроенергії для виробничих компаній. А підвищена вартість енергоресурсів, своєю чергою, впливає на всі сфери життя українців. Загалом у 2022 році вартість електроенергії суттєво зрости не повинна, найбільший стрибок ми вже пережили.

Максимальне зростання ціни у 2022 році може становити 20−25% по відношенню до середньої ціни другої половини 2021 року. У порівнянні з останнім кварталом 2021 року середня ціна може навіть знизитися.

Також ми не повинні забувати про підвищення на 18% тарифів на передачу і на 10−20% тарифів на розподіл електроенергії, залежно від регіону постачання, що не може не позначитися на кінцевій ціні вироблених в Україні товарів та виконаних послуг.

— Як саме подорожчання енергії для промисловості позначиться на вартості товарів та послуг?

— Промисловість, одержуючи рахунок до сплати з підвищеною ціною, одночасно перекладає вартість енергоносіїв на вартість виробленої продукції, товарів чи послуг. Тому зростання споживчих цін буде практично прямо пропорційне подорожчанню енергії.

Вже зараз ми спостерігаємо зростання цін, і насамперед — на харчові продукти та товари першої потреби. А це, на жаль, сильно б'є по споживачу, який має незначні доходи, призводить до цілковитого фінансового, морального та фізичного виснаження населення та підприємств, — підсумувала Ірина Береснєва.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль у чергове запевнив, що ціни для населення на енергоносії та послуги ЖКГ будуть стабільними весь опалювальний сезон. За його словами, в Україні тарифи та ціни на енергоносії зафіксовані на весь опалювальний сезон. Чиновник також запевнив, що не буде віялових відключень електроенергії. Можливі лише відключення у зв'язку з ремонтом та погодними умовами.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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