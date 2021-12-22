Чи будуть віялові відключення електроенергії та на скільки вона подорожчає: прогноз експерта

Попри заяви уряду про стримування для населення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, ринкові ціни на електроенергію та газ продовжують стрімко зростати. Підприємства та організації платять за енергоносії у кілька разів більше, ніж населення. Навіть в уряді визнають, що довго стримувати тарифи для побутових споживачів не вдасться. Згідно з опублікованим Міністерством економіки консенсус-прогнозу на найближчі три роки, тарифи на газ у 2022-му, 2023-му та 2024 роках зростуть відповідно на 20, 7,5 та 10 відсотків, на гарячу воду та опалення — на 16, 10, 7,5 відсотка, а на електроенергію — на 17,5, 10 та 5 відсотків. Проте з настанням морозів поточна ситуація в енергетиці ускладнюється. Як заявили в керівництві оператора системи передачі НЕК «Укренерго», через похолодання суттєво зростає споживання електроенергії. Ситуацію, що склалася в електроенергетиці, «ФАКТАМ» прокоментувала директор ТОВ «АВГУСТА» (Група Tolk) Ірина Береснєва.

— НЕК «Укренерго» прогнозує суттєве зростання споживання електроенергії у зв'язку з різким похолоданням. Чи не виникнуть перебої з постачанням електроенергії через зростання її споживання?

— Цього року особливо гостро постало питання зимового дефіциту палива для ТЕС та ТЕЦ, і навіть незначне зростання споживання має колосальний вплив на підвищення ціни електроенергії та на можливі перебої з постачанням. НЕК «Укренерго» у тандемі з Міненерго, прогнозуючи збільшення споживання через «зиму, що раптово прийшла», мали заздалегідь передбачити балансування системи, щоб уникнути можливих перебоїв. Але зроблено це було не повною мірою і не зовсім вчасно, і тепер ми з вами пожинатимемо плоди можливих обмежень і відключень. За зовсім холодної погоди, гадаю, це може статися вже найближчим часом, як уже відбувається у регіонах, але у завуальованому вигляді.



— В уряді не виключають підвищення вартості електроенергії у 2022 році. Щоправда, поки що йдеться про непобутових споживачів. Наскільки може зрости вартість електроенергії?



— Так, йдеться про непобутових споживачів. Населення країни — побутових споживачів — уряд не може, а точніше, не хоче «турбувати». Таке «дбайливе ставлення» призводить до серйозного підвищення ціни електроенергії для виробничих компаній. А підвищена вартість енергоресурсів, своєю чергою, впливає на всі сфери життя українців. Загалом у 2022 році вартість електроенергії суттєво зрости не повинна, найбільший стрибок ми вже пережили.

Максимальне зростання ціни у 2022 році може становити 20−25% по відношенню до середньої ціни другої половини 2021 року. У порівнянні з останнім кварталом 2021 року середня ціна може навіть знизитися.

Також ми не повинні забувати про підвищення на 18% тарифів на передачу і на 10−20% тарифів на розподіл електроенергії, залежно від регіону постачання, що не може не позначитися на кінцевій ціні вироблених в Україні товарів та виконаних послуг.

— Як саме подорожчання енергії для промисловості позначиться на вартості товарів та послуг?

— Промисловість, одержуючи рахунок до сплати з підвищеною ціною, одночасно перекладає вартість енергоносіїв на вартість виробленої продукції, товарів чи послуг. Тому зростання споживчих цін буде практично прямо пропорційне подорожчанню енергії.

Вже зараз ми спостерігаємо зростання цін, і насамперед — на харчові продукти та товари першої потреби. А це, на жаль, сильно б'є по споживачу, який має незначні доходи, призводить до цілковитого фінансового, морального та фізичного виснаження населення та підприємств, — підсумувала Ірина Береснєва.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль у чергове запевнив, що ціни для населення на енергоносії та послуги ЖКГ будуть стабільними весь опалювальний сезон. За його словами, в Україні тарифи та ціни на енергоносії зафіксовані на весь опалювальний сезон. Чиновник також запевнив, що не буде віялових відключень електроенергії. Можливі лише відключення у зв'язку з ремонтом та погодними умовами.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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