Друковані ЗМІ в Україні з 16 січня працюватимуть за новими правилами

Вже з 16 січня 2022 року всі загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні мають видаватися державною мовою незалежно від того, чи публікується одночасно версія якоюсь іншою мовою, включно з російською. Це передбачено нормами визнаного конституційним закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що набирають чинності якраз на початку 2022 року.

Виключення становлять лише друковані ЗМІ, у свідоцтві про реєстрацію яких записано місцеву сферу розповсюдження. Для них вимогу про мову видання відтерміновано до 16 липня 2024 року.

«Відповідно до закону „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами (зокрема, російською) за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання на державному. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, крім обов'язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити», — йдеться в повідомленні Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Розповсюдження ж друкованих видань російською за передплатою допускається лише за умови забезпечення з боку їхніх засновників (співзасновників) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою має розповсюджуватися такий засіб масової інформації державною, незалежно від цього, чи відбувається розповсюдження на платній основі чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення, рекламну інформацію тощо. Винятки можуть бути зроблено лише для повідомлень мовами англійською, офіційними мовами Євросоюзу, кримськотатарською, а також мовами інших корінних народів України.

«Російська мова у цей перелік не потрапила», — йдеться в повідомленні.

Штраф за порушення мовних вимог становить від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8−8,5 тис грн), а повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5−11,9 тис. грн).

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови почне з 16 липня 2022 року.

Нагадаємо, що з 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми мовного закону що обов'язкового субтитрування іноземних фільмів, які транслюються мовою оригіналу, а також скорочення частки таких фільмів до 10% від усіх сеансів.

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter