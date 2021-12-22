Попри сніг та мороз: Україна укріплює кордон з Росією (відео)

У Сумській області Держприкордонслужба організовує додаткові заходи безпеки на кордоні з Росією через особливу ситуацію. На прикордонній ділянці працює спеціальна техніка та інженерна група — вони копають рів і насипають вал, щоб ускладнити переміщення людей та техніки.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, зазвичай облаштування кордону завершується до холодів, але цього року зміцнення держкордону продовжується попри сніг та мороз.

Нагадаємо, восени на Сумщині було вирішено розширити смугу безпеки на кордоні. В інтересах національної безпеки ширина прикордонної смуги в межах Сумської області встановлена на рівні 5 кілометрів. Якщо прикордонні інженерні споруди розташовуються більшій відстані від кордону, то відповідно збільшується і прикордонна смуга.

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