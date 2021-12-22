Справа МН17: прокуратура Нідерландів вимагає пожиттєвого ув’язнення Гіркіну та ще трьом обвинуваченим

У Нідерландах, де триває судовий розгляд у справі щодо катастрофи малазійського Boeing 777, збитого над Донецькою областю, і де захист одного з обвинувачених визнав, що російські військові у липні 2014 року перебували на Донбасі та воювали проти України, обвинувачення зажадало для Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка довічного ув'язнення.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», таке покарання звинувачення просило під час оголошення обвинувального висновку.

«Вбивство та створення умов для аварії літака, що призвела до смерті всіх, хто перебував на борту, — серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубинський і Харченко за те, що спільно стали причиною аварії літака, що спричинила смерть, і за вбивство 298 людей, які перебували на борту, щоб усіх засудили до довічного ув'язнення», — зачитала прокурорка Манон Ріддербекс.

Також звинувачення просить арешт для всіх обвинувачених: «Гіркін, Дубинський та Пулатов живуть у Росії, яка не екстрадує своїх громадян. Де мешкає Харченко, нам невідомо. Однак це не означає, що вони завжди уникатимуть відповідальності. Ніхто не знає, що станеться у майбутньому. Якщо суд ухвалить вирок, ми зробимо все, щоб він набув чинності в Нідерландах або за межами країни».

Після оголошення обвинувального висновку було оголошено перерву до 7 березня 2022 року, коли слово буде надано захисту Пулатова, єдиного, чиї інтереси представляють адвокати з Нідерландів.

Раніше генерал-майор запасу Віктор Назаров заявляв, що катастрофа малайзійського «Боїнга» зірвала настання української армії в зоні проведення АТО.

Фото з Вікіпедії

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