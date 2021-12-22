27.10 / 27.29 30.45 / 30.81
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Справа МН17: прокуратура Нідерландів вимагає пожиттєвого ув’язнення Гіркіну та ще трьом обвинуваченим

14:14 22 грудня 2021
Малайзійський «Боїнг»

У Нідерландах, де триває судовий розгляд у справі щодо катастрофи малазійського Boeing 777, збитого над Донецькою областю, і де захист одного з обвинувачених визнав, що російські військові у липні 2014 року перебували на Донбасі та воювали проти України, обвинувачення зажадало для Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка довічного ув'язнення.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», таке покарання звинувачення просило під час оголошення обвинувального висновку.

«Вбивство та створення умов для аварії літака, що призвела до смерті всіх, хто перебував на борту, — серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубинський і Харченко за те, що спільно стали причиною аварії літака, що спричинила смерть, і за вбивство 298 людей, які перебували на борту, щоб усіх засудили до довічного ув'язнення», — зачитала прокурорка Манон Ріддербекс.

Також звинувачення просить арешт для всіх обвинувачених: «Гіркін, Дубинський та Пулатов живуть у Росії, яка не екстрадує своїх громадян. Де мешкає Харченко, нам невідомо. Однак це не означає, що вони завжди уникатимуть відповідальності. Ніхто не знає, що станеться у майбутньому. Якщо суд ухвалить вирок, ми зробимо все, щоб він набув чинності в Нідерландах або за межами країни».

Після оголошення обвинувального висновку було оголошено перерву до 7 березня 2022 року, коли слово буде надано захисту Пулатова, єдиного, чиї інтереси представляють адвокати з Нідерландів.

Раніше генерал-майор запасу Віктор Назаров заявляв, що катастрофа малайзійського «Боїнга» зірвала настання української армії в зоні проведення АТО.

Фото з Вікіпедії

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

касовий пристрій

«Імунітет» від РРО: у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.