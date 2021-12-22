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Україна

У Києві завиють сирени: названо причину та ймовірну дату

13:48 22 грудня 2021
сирена

У Києві збираються перевірити роботу системи електричних сирен у місті. Вулична система оповіщення існує у багатьох населенних пунктах, але саме у столиці вона давно не перевірялася. Зараз, зважаючи на загрозу повномасштабного російського вторгнення, необхідно переконатися, що сирени працюють і є можливість швидкого оповіщення містян.

У КМДА розповіли, що дату, коли включатимуть сирени, ще не обрали. У соцмережах з'явилися припущення, що виття сирен заплановане на 29 грудня у проміжку між 12.00 та 13.00. Офіційно цей час не підтверджується.

Заступник голови Київської міськдержадміінстрації Андрій Крищенко у коментарі «Главкому» заявив, що 29 грудня — це не дата включення сирен, а крайній термін для підготовки системи територіальної оборони.

Комплекс територіальної оборони в Києві передбачає не тільки систему оповіщення населення, здатну працювати за відсутності електрики та мобільного зв'язку. Це ще й система укриттів для людей (підвальні приміщення, підземні паркінги, станції метро). Також у рамках підготовки планується скласти пам'ятку для населення: що робити, почувши сигнал тривоги.

Нагадаємо, восени під Києвом було проведено тактико-спеціальні навчання з територіальної оборони. Брали участь резервісти, військовозобов'язані та діючі військовослужбовці.

Фото pixabay.com

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