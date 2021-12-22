ВАКС заочно арештував ексголову правління «ПриватБанку»

ВАКС заочно заарештував колишнього голову «ПриватБанку» — суд повністю задовольнив клопотання НАБУ та САП.

Як повідомляють у НАБУ, запобіжний захід обирали без участі підозрюваного — вже понад півроку він перебуває у міжнародному розшуку.

В антикорупційному бюро нагадали, що колишній керівник фінустанови «підозрюється у розтраті коштів «ПриватБанку».

«Він — один із п'яти підозрюваних у цій справі і одразу за двома епізодами: розтратою понад 136 млн грн через схему страхових виплат та так званій акредитивній схемі, через яку „ПриватБанк“ втратив 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн. за курсом НБУ). За цими двома епізодами йдеться про 8,3 млрд грн, виведених через шахрайські схеми. Слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину», — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що серед підозрюваних не лише колишній голова правління банку, а й колишній його заступник та екскерівниця одного з підрозділів, яка «одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління у пов'язаній страховій компанії».

Нагадаємо, навесні цього року НАБУ оголосило у розшук ексголову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета у зв'язку з підозрою у причетності до розтрат.

Фото з Pixabay

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