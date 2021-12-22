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Україна

Частина компаній з санкційного списку РНБО змінили свою назву

10:47 22 грудня 2021
Бізнес

12% українських компаній, які потрапили до санкційного спискуй РНБО, змінили свої назви.

Про це повідомляє «Опендатамедіа», додаючи, що це не допоможе їм зняти обмеження з бізнесу, але може ввести в оману нових контрагентів і партнерів, таким чином завдавши їм збитків — як фінансових, так і репутаційних.

За словами керівника «Опендатабот» Федора Сафіра, зміна назви юридичної особи спрямована на можливість продовження її господарської діяльності, незважаючи на чинні санкції. Щоб убезпечити бізнес і не потрапити у пастку з підсанкціонною компанією, потрібно завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ.

Назви змінили 40 українських компаній. Загалом у списку — 333 українські юрособи. Більшість із них зазнали санкційних заходів через дії, що створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, а також через сприяння терористичній діяльності тощо.

Нагадаємо, що восени цього року санкційний список РНБО поповнили три російські компанії, а також компанія із Сінгапуру.

Фото з Pixabay

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