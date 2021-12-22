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Вихідні та святкові дні у січні: скільки будуть відпочивати українці

8:35 22 грудня 2021
ялинка

У січні 2022 року, незважаючи на велику кількість свят, робочі та вихідні дні переносити не рекомендовано. Державні червоні дати припадають на вихідні або поруч із ними, а тому робочих субот влаштовувати не планують. Загалом у січні буде 19 робочих та 12 вихідних/святкових днів.

Відповідно до розпоряджень Кабміну, організаціям з п'ятиденним робочим тижнем рекомендовано встановити наступний графік:

  • Субота, 1 січня — Новий рік — вихідний.
  • Неділя, 2 січня — вихідний.
  • Понеділок, 3 січня — вихідний.
  • 4−6 січня — робочі дні;
  • П'ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.
  • Субота, 8 січня — вихідний.
  • Неділя, 9 січня — вихідний.
  • 10−14 січня — робочі дні.

У четвер, 6 січня, перед святом Різдва робочий день може бути скорочений на одну годину.

Розпорядження Кабміну не розповсюджується на банки. Для них НБУ встановив, що учасники системи електронних платежів у період 1−3 січня самі ухвалюють рішення про початок роботи. 1−3 січня та 7−9 січня банки за необхідності можуть проводити касові операції. Банкомати в цей період мають працювати та оперативно поповнюватися готівкою. 4−6 січня 2022 року банківська система працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як збираються працювати 1 січня та 7 січня поштові служби.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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