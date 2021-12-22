Вихідні та святкові дні у січні: скільки будуть відпочивати українці
У січні 2022 року, незважаючи на велику кількість свят, робочі та вихідні дні переносити не рекомендовано. Державні червоні дати припадають на вихідні або поруч із ними, а тому робочих субот влаштовувати не планують. Загалом у січні буде 19 робочих та 12 вихідних/святкових днів.
Відповідно до розпоряджень Кабміну, організаціям з п'ятиденним робочим тижнем рекомендовано встановити наступний графік:
- Субота, 1 січня — Новий рік — вихідний.
- Неділя, 2 січня — вихідний.
- Понеділок, 3 січня — вихідний.
- 4−6 січня — робочі дні;
- П'ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.
- Субота, 8 січня — вихідний.
- Неділя, 9 січня — вихідний.
- 10−14 січня — робочі дні.
У четвер, 6 січня, перед святом Різдва робочий день може бути скорочений на одну годину.
Розпорядження Кабміну не розповсюджується на банки. Для них НБУ встановив, що учасники системи електронних платежів у період 1−3 січня самі ухвалюють рішення про початок роботи. 1−3 січня та 7−9 січня банки за необхідності можуть проводити касові операції. Банкомати в цей період мають працювати та оперативно поповнюватися готівкою. 4−6 січня 2022 року банківська система працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як збираються працювати 1 січня та 7 січня поштові служби.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»264
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