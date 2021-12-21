27.11 / 27.31 30.49 / 30.84
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Суд визнав конституційною заборону російських фільмів та телепередач

20:12 21 грудня 2021
телевізор

Заборона на демонстрацію в Україні фільмів, де знімалися актори з «чорного списку» Мінкультури, визнана конституційною. Так само правомірною була визнана і заборона на кіно, зняте режисерами з «чорного списку». Свій вердикт Конституційний суд оприлюднив 21 грудня.

Оскаржували заборону 47 народних депутатів із минулого скликання Ради. До КСУ вони звернулися ще влітку 2018 року. Депутатам не сподобалося, що для повної заборони фільму на території України достатньо присутності у знімальній групі небажаної особи. Сам фільм, хай навіть він не несе жодної загрози цінностям українського суспільства, навіть не аналізується. По суті, під забороною опинилося все кіно, зняте в Росії після 1 січня 2014 року.

Парламентарі, обстоюючи свою правоту, посилалися на закони про свободу слова, рішення європейських та міжнародних судів у схожих справах, наполягали, що заборони потрібні точкові, а не тотальні.

Проте до цих аргументів суд не прислухався. Положення закону «Про кінематографію», «Про телебачення та радіомовлення», де йдеться про заборонені матеріали до показу, визнані конституційними.

Нагадаємо, за інформацією Держкіно, на 2014−2015 роки припав пік заборони на російське кіно. Українському глядачеві не показали близько 800 фільмів та серіалів. Під забороною опинилися не лише російські стрічки. Фільм режисера Оксани Байрак «Аврора» було заборонено через участь росіянина Дмитра Харатьяна. Комедія «Ржевський проти Наполеона», продюсована Володимиром Зеленським, опинилася в опалі через участь російського коміка Юрія Гальцева.

Фото pixabay.com

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник та Таюне

Олег Винник запідозрив свою «таємну дружину» Таюне в обмані та погрожував відмовитися від усіх концертів

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Меган Маркл та принц Гаррі

До мережі потрапило перше фото дочки принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.