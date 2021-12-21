Суд визнав конституційною заборону російських фільмів та телепередач

Заборона на демонстрацію в Україні фільмів, де знімалися актори з «чорного списку» Мінкультури, визнана конституційною. Так само правомірною була визнана і заборона на кіно, зняте режисерами з «чорного списку». Свій вердикт Конституційний суд оприлюднив 21 грудня.

Оскаржували заборону 47 народних депутатів із минулого скликання Ради. До КСУ вони звернулися ще влітку 2018 року. Депутатам не сподобалося, що для повної заборони фільму на території України достатньо присутності у знімальній групі небажаної особи. Сам фільм, хай навіть він не несе жодної загрози цінностям українського суспільства, навіть не аналізується. По суті, під забороною опинилося все кіно, зняте в Росії після 1 січня 2014 року.

Парламентарі, обстоюючи свою правоту, посилалися на закони про свободу слова, рішення європейських та міжнародних судів у схожих справах, наполягали, що заборони потрібні точкові, а не тотальні.

Проте до цих аргументів суд не прислухався. Положення закону «Про кінематографію», «Про телебачення та радіомовлення», де йдеться про заборонені матеріали до показу, визнані конституційними.

Нагадаємо, за інформацією Держкіно, на 2014−2015 роки припав пік заборони на російське кіно. Українському глядачеві не показали близько 800 фільмів та серіалів. Під забороною опинилися не лише російські стрічки. Фільм режисера Оксани Байрак «Аврора» було заборонено через участь росіянина Дмитра Харатьяна. Комедія «Ржевський проти Наполеона», продюсована Володимиром Зеленським, опинилася в опалі через участь російського коміка Юрія Гальцева.

Фото pixabay.com

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