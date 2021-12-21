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Україна

З 23 грудня Київська та ще 5 областей переходять у «жовту» зону: які обмеження діятимуть

17:32 21 грудня 2021
карантин

З 23 грудня Київська, а також Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області переходять із «червоної» до «жовтої» карантинної зони. Таким чином «червоними» залишаться лише два регіони — Волинь та Закарпаття. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Рішення про переформатування карантинної картки України ухвалила Держкомісія з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до нових правил для «жовтої» зони карантину відвідувати громадські заклади можуть ті, хто отримав щонайменше одне щеплення проти COVID-19 та оформив «жовтий» COVID-сертифікат або довідку 063/о. Також допускається ПЛР-тест або COVID-сертифікат про одужання. Такі вимоги діють для:

  • масових заходів;
  • кінотеатрів, театрів, інших закладів культури;
  • закладів громадського харчування;
  • спортзалів, басейнів;
  • готелів;
  • міжобласного, міжнародного транспорту

Школи, вузи можуть працювати, якщо вакциновано 100% персоналу, а на самоізоляції перебуває не більше 50% учнів та працівників.

Нагадаємо, раніше термін дії «жовтого» COVID-сертифікат скоротили зі 120 днів до 30 днів, щоб стимулювати громадян отримувати другу дозу вакцини.

Фото pixabay.com

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