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Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці: чому жіноча праця 22 грудня вважається поганою прикметою

23:23 21 грудня 2021
Ганна та Марія

22 грудня християни східного обряду відзначають зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Ця дата святкується не з таким розмахом, як у католицьких країнах (догмат про непорочне зачаття Діви Марії не прийнятий православ'ям та деякими іншими християнськими течіями), але у церковному календарі свято вказане.

У святковий день у храмах читають молитви святим Іоакиму та Анні, просять добра, миру та злагоди для всіх сімей, правильного виховання дітей з повагою до заповідей Євангелія.

У народі дату називають днем Анни Холодної, Анни Темної або Анни Зимової (на відміну від Анни Літньої — 7 серпня). Прикмети цього дня здебільшого стосувалися жінок та особливо майбутніх матерів.

Жінки в день Анни Зимней не працювали, не допускалася навіть звичайна домашня рутина. Поганою прикметою вважалося навіть підходити до прядки, брати в руки голку, в'язання, плетіння. Казали, що все розпочате на свято пізніше доведеться переробляти, та й праведна Анна не похвалить за таку непошану.

Вагітні намагалися у свято не підходити до печі, не розводити вогонь, щоб це не позначилося на майбутній дитині. Іноді сім'ї разом із господинею не лише постували, а й обходилися без гарячого, щоб не примушувати вагітну порушувати традиції.

На свято Анни Холодної не влаштовували веселих гулянь, намагалися уникати сварок та не запрошували додому чужих людей, особливо якщо невдовзі у сім'ї очікувалося поповнення.

Святій Анні молилися про те, щоб сім'я була міцною, щоб усім християнам було послано добро і благоденство.

У день Анни Темної стежили за погодою та раділи, якщо до свята були рясні снігопади — урожай буде добрим. На день Анни зазвичай посилювалися морози, тому пасічники навідували своїх бджіл, переконуючись, що рій добре переносить холоди.

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Фото pomisna.info

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