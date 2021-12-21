«Вважаю, що нас зрадив Зеленський»: резонансне інтерв'ю одного з розробників спецоперації із захоплення «вагнерівців»

Відтоді, як стало відомо, що операція, яка не мала аналогів в історії спецслужб, проведена українськими військовими розвідниками (вони виманили до Мінська з Росії та планували затримати під час перельоту до Стамбула групу найманців ПВК «Вагнер», багато з яких брали участь у боях на Донбасі), була зірвана командою президента практично за мить до тріумфального фінішу, ми почули від влади безліч версій. Спочатку — що операції не було й бути не могло, що це все фантазії журналістів, потім — що вона була, тільки зовсім не така, як розповідають, а після того, як 17 листопада цього року вийшло докладне розслідування Вellingcat, нас приголомшили: «Дякувати Богу, що операція зірвалася». Далі — більше. На пресконференції 26 листопада президент Зеленський узагалі заявив: «Мені соромно за цей епізод у житті нашої розвідки». І додав: «Це не наша операція, вона не продумана докладно». До того ж назвав колишнього главу Головного управління розвідки Міноборони генерала Бурбу «авантюристом і аферистом», мовляв, той хотів втягнути його у скандал з президентом Туреччини Ердоганом. Розвідники мовчали понад рік. Але, мабуть, коли урвався терпець спостерігати за бурхливими потоками брехні та бруду, вони заговорили. 20 листопада Савік Шустер показав інтерв'ю з генералом Бурбою, який розповів, що на Банковій від нього вимагали заперечувати операцію із захоплення «вагнерівців», і ще низку вкрай непривабливих подробиць про дії влади. Через тиждень до тієї ж студії завітали колишні співробітники ГУР полковники Юрій Семенюк та Роман Червінський. Їхня розповідь викликала шок в усіх людей при здоровому глузді. Під час нашої розмови Червінський кілька разів повторив, що вони з колегами мають намір йти до кінця, що їхня мета довести — влада бреше. На його рахунку десятки успішних спецоперацій. Поки що він може розповідати лише про дві (та й то далеко не все) — про затримання фігуранта у справі про збитий бойовиками малайзійський «Боїнг» Володимира Цемаха та про «вагнергейт».

«Для професіоналів те, що відбувається з нами, — дешевий фарс»

— Романе, коли військові розвідники з'являються в телеефірі, це нонсенс. Ми побачили на шоу у Шустера вас та вашого колегу, колишнього голову спецпідрозділу ГУР Юрія Семенюка. Ваше життя зараз у небезпеці?

— Не можу стверджувати, що так, але на нас чинять психологічний тиск, викликають на допити, заводять кримінальні справи. Нам прямо загрожують, при цьому наголошують: «Ми ж вас поки що (!) фізично не караємо».

— Рівень ваших опонентів?

— Дуже високий. Наприклад, один із сьогоднішніх керівників спецслужб розмовляв зі мною понад дві години. Його риторика була такою: «Навіщо ви ходите до журналістів? Навіщо про це кажете? Це недопустимо. Ви переступаєте межу». Я відрізав: «Але ж ми говоримо правду! Адже ви такі ж, як і ми. І завтра вас змусять брехати, звільнять з роботи та відкриють кримінальні справи. Тож ми це робимо й для того, щоб ви були у безпеці». Вони звинувачують нас у тому, що ми намагаємося влаштувати державний переворот і ліквідувати якогось співробітника ГУР. Уявляєте?

Розповідь полковників Юрія Семенюка та Романа Червінського шокувала українців (фото: скріншот відео/Shuster inline/YouTube)

— Президент на пресконференції повідомив, що готується держпереворот. Чого, правда, не сталося. Виходить, ви встигали й спецопераціями займатися, й повалення влади готувати?

— Близько двох років лежить справа про те, що ми щось десь готували.

— Тобто це трапилося ще до «вагнергейту»?

— Так. До того ж було затримання Цемаха та видача його Росії. Мене із СБУ звільнили через цю історію (Червинський очолював 5-те управління департаменту контррозвідки СБУ, у 2019 році перейшов на службу в ГУР. — Авт.).

Загалом вони розуміють, що ми не зупинимося, тому намагаються знайти хоч якісь ознаки злочинів у нашій роботі. Наведу лише один факт. Пам'ятаєте гучне затримання групи «Шведа»? (8 липня 2020 року в Києві співробітники СБУ серед білого дня обстріляли машину одного з найбільш розшукуваних спецслужбами Росії українських диверсантів з позивним «Швед»; кремлівські ЗМІ не раз писали, що саме група «Шведа» причетна до ліквідації «Мотороли», «Гіві» та Захарченка, «Швед» дивом уцілів, незабаром були затримані всі учасники його групи. — Авт.) Причому хлопців затримали на передовій у зоні ООС. Вони там мали свою базу, свою зброю, вони просто тренувалися. Не буду розповідати деталі операцій, які реалізували ці хлопці. Після затримання їх окремо вивезли до лісу, били та змушували зізнатися, що вони готуються до державного перевороту, причому під нашим кураторством. Ось чим займається сьогодні СБУ. Тож тиск на нас триває вже давно. Зараз, до речі, Бурбу й нас звинувачують ще в тому, що ми нібито писали «плівки Єрмака» (29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака, вела переговори щодо призначення на державні посади. — Авт.).

— До шантажу близьких справа ще не дійшла? Теж дуже ефективний метод.

— Неписаний закон усіх офіцерів — сім'я та близькі недоторкані. Тому розраховуємо, що, якщо ми його не порушували, значить, і вони не порушать. Не бачу зараз в Україні людей, які б зробили ще й таке. До того ж в органах (у СБУ, у тому ж ДБР) працюють хлопці, які нас підтримують. Рядові та навіть керівні співробітники передають нам вітання: «Ми за вас і не робитимемо те, що від нас вимагають зверху. Ті, хто ставить нам завдання вас переслідувати, — смішні. Вони не розуміють у цьому нічого. Думають, що у нас, як у кіно, все робиться в миг ока. Захотів — і переслідуєш». Для цього потрібні процесуальні підстави, якісь ознаки злочинів, ще щось. Потрібно доводити, що я готую переворот, а не просто розповідати про це на пресконференції. Тому нам кажуть: «Заспокойтеся. Ми порушили десять справ. Але вони всі мертві».

— Тобто ви розраховуєте на цехову солідарність?

— Звичайно. Після ефіру у Шустера відчули ще більшу підтримку. Тож розуміємо, що Єрмак та Зеленський залишилися вдвох. Може, ще Демченко (перший заступник секретаря РНБО. — Авт.) та Гогілашвілі (колишній заступник міністра МВС, який нещодавно потрапив у гучний скандал, після чого з'ясувалася низка кричущих фактів про його минуле. — Авт.) з ними…

Для професіоналів те, що відбувається з нами, — дешевий фарс. Тому ми й «пішли на ви» з владою: «Ви брешете. Ми прості офіцери у відставці. І готові доводити свою правоту». Це вже дало нам перший результат. Ним ми вважаємо рішення парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК). Її голові Мар'яні Безуглій я вдячний (і всім це говорю), бо вона порушила вказівки Офісу президента.

Роман Червінський: «Ми говоримо владі: ви брешете, ми прості офіцери у відставці й готові доводити свою правоту» (фото: скріншот відео/Shuster inline/YouTube)

Вони розраховували, що вона не професіонал, що дадуть їй фальшиві документи, що прийде Буданов (очолює ГУР з 5 серпня 2020 року. — Авт.), який нас усіх звільнив, і розповість версію Єрмака: мовляв, це російська операція, розвідники все вигадують, нічого не було, вони тільки збирали дані на «вагнерівців». А нас намалювали якимись ізгоями, яких вигнали з роботи за крадіжку: «Не слухайте їх». Буданов справді прийшов і все це виклав. І Безугла цьому повірила.

— Ви давали свідчення комісії?

— Звичайно. Саме завдяки нам комісія почала працювати та заглиблюватися в усі перипетії. Нас почули. Якщо ви уважно читали проміжне рішення комісії, там написано, що це була українська успішна спецоперація, що вона була запланована, що Росія цю операцію жодним чином не супроводжувала. Єдине, Безугла намагається розмити ситуацію та пише, що було чотири сценарії розвитку, зокрема затримання «вагнерівців» у Мінську. Насправді сценарій був лише один — затримання їх у Києві. І вона про нього теж пише. Для нас вже перемога, що результати розслідування комісії прямо суперечать тому, що кажуть Зеленський та Єрмак. Сподіваємось, що далі буде.

А поки що через ЗМІ намагаємося донести, що влада бреше. І що вони не такі страшні, як гадають про себе. Досі не зрозуміли, що зараз нічого не приховаєш.

«Як хлопцям на передовій почути, що Зеленському соромно за розвідників?»

— За що звільнили вас, офіцера з таким величезним досвідом організації спецоперацій?

— Це називається просто — оргштатні зміни. У колег та сама причина. Нам не знайшлося місця у ГУР та СБУ.

Я віддав службі 28 років. Не хочу хвалитися, але ніколи за всі тридцять років незалежності СБУ, ГУР та інші спецслужби не проводили таких спецоперацій, які ми проводили на окупованих територіях і, може, в Росії. У плануванні та керівництві більшості цих заходів я брав безпосередню участь. Те, що їм не потрібен наш досвід, можу пояснити одним: вони бояться сваритися з Росією. О`кей, дякую. Але ж не можна так розкидатися досвідченими кадрами й так виганяти людей. Війна продовжується. Що подумають хлопці, які залишилися працювати у тилу ворога та на передовій? Як їм почути, що Зеленському соромно за розвідників? Це для мене найбільший біль. Тому я тут, щоби хлопці знали, що ми не зупинимося і що вони гідні пошани українського народу. Крапка.

— Багато хто з експертів вважає операцію «Авеню» по «вагнерівцях» успішною, хоч вона й була зірвана, адже для Гааги зібрано відмінний кейс — дані цих найманців.

— Там уже визнали, що аудіозаписи переговорів із ними — один із доказів російської агресії в Україні.

— Отже, все не дарма. У розслідуванні Вellingcat чітко показано, що операція була вивірена та розрахована до мікрона.

— Це два роки цілодобової роботи п'ятьох офіцерів ГУР. «Сергій Петрович» (співробітник ГУР, що вербував найманців нібито для роботи у Венесуелі. — Авт.), який відповідав на дзвінки «вагнерівців» та спілкувався з ними, взагалі цим жив. Особливо напруженим був етап, коли ми підійшли до реалізації, тобто коли бойовики вже зібралися в дорогу. Ми чітко розуміли, що майже досягли успіху і що маховик зупинити неможливо.

— У кого виникла ідея реалізувати таку складну схему?

— Ця ідея обговорювалася давно. Коли ми 27 червня 2019 року затримали колишнього командира ППО Сніжного Цемаха, а потім доставили його на підконтрольну територію, зрозуміли, що можемо багато чого. У цьому полягає професіоналізм. Тому на кінцевому етапі розробки «вагнерівців» Бурба з кількох варіантів обрав саме доставку їх літаком, що давало змогу затримати найбільшу кількість злочинців. Він сказав: «Так, ми робимо саме так».

Від керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерала Василя Бурби вимагали заперечувати операцію із захоплення «вагнерівців»

Коли «вагнерівці» були в Мінську, усі, хто брав участь в операції, вирішили, що все — ми вже перемогли. Адже ніхто не чекав такої прямої зради. Сьогодні можу відверто сказати вам: у нас є докази, що був дзвінок.

— Чи можете їх озвучити?

— Поки що ні. Готові їх озвучити ТСК. Прийде час, розповімо всім. Ми знаємо, хто запропонував зателефонувати і хто акцептував цю ідею.

— Слово «акцептував» Зеленський повторив на пресконференції кілька разів.

— Він же цим словом маніпулює. Хочу чітко його лексиконом йому й відповісти. Саме він це зробив. І нехай він вийде та в обличчя скаже нам, що це не так. Протягом півтора року навколо цієї теми — зрадив він нас чи ні — й крутиться веремія. Я вважаю, що нас зрадив Зеленський. Зараз він намагається обгорнути свою зраду, як цукерку, в різні версії. Що Бурба «авантюрист і аферист», що вибухнув би скандал із Туреччиною.

«Теорія Зеленського, що загинули б ні в чому не винні люди, безпідставна»

— Зеленський переконаний, що ви не мали права наражати на ризик пасажирів літака Turkish Airlines, який здійснив би вимушену посадку в Україні.

— У Чиказькій конвенції (Конвенція про міжнародну цивільну авіацію. — Авт.) обговорено три варіанти вимушеної посадки літака: технічні несправності, необхідність надати невідкладну медичну допомогу комусь із пасажирів або членів екіпажу, повідомлення про можливий теракт на борту. Ми обрали повідомлення про теракт.

Літак мав перебувати у небі над Україною 28 хвилин. Через дві-три хвилини після перетину нашого повітряного кордону пролунав би дзвінок: «Ваш борт заміновано, в салоні знаходяться терористи». Ми могли б сказати пілотові це, а могли б і не сказати — планували на останньому етапі ухвалити рішення з «Украерорухом». Там нам пояснили, що мають повне право повідомити пілота, що літак має сісти. Командир екіпажу звернувся б до пасажирів: «У нас технічна несправність, ми повинні приземлитися». І що, «вагнерівці», які спокійно сидять у салоні, вирішать: «А захопімо літак»? Навіщо? Щоб розбитися? А раптом справді технічна несправність? Це безглуздо. Ми планували все реально.

Якби трапився форс-мажор (заваруха на борту або хтось з «вагнерівців» обурився б, що літак приземляється), ми не збиралися влаштовувати силову акцію та вступати у фізичний контакт із цими «товаришами». У салоні мали сидіти люди, які правильно заспокоїли б громадян, що нервують. Винятково психологічно.

— Тобто ризик для пасажирів був зведений до мінімуму?

— Взагалі до нуля. Якби стало зрозуміло, що настала критична ситуація та льотчик сказав би: «Я не можу сідати, хтось на борту загрожує захопленням заручників», ми б відповіли: «Добре, тоді це твоє рішення, лети далі». Ніхто ризикувати не збирався. Тому теорія Зеленського, що загинули б невинні люди, безпідставна. Як і його версія, що Ердоган нам не пробачив би цієї операції.

— Цілком можливо, що Ердоган, навпаки, захопився б нашими фахівцями.

— І я так думаю. Це маніпуляція із боку Зеленського. Його слова не мають ані професійного, ані експертного підтвердження. У нього немає жодної підстави говорити таке. Хіба щоб очорнити нас.

"Слава Богу, що цього не трапилося", - заявив на пресконференції Зеленський про операцію, яка могла стати однією з найкращих в історії українських спецслужб (фото Офісу президента)

Тепер про головне. Ми знаємо, що дзвінок Лукашенку був. Значить, у нього є запис розмови, як Зеленський здає йому «вагнерівців» — до їх затримання! — і заразом нашу операцію. Лукашенко на пресконференції сам сказав: «Ми отримали інформацію про те, що на нашій території є „вагнерівці“, які мають намір здійснити переворот». І хто зараз говорить про те, що йому було нецікаво проводити операцію? Зеленський.

І якщо Зеленський скаже, що операції не було й дзвінка не було, у Лукашенка в руках з'являється золота карта, якою він може збити Зеленського будь-якої секунди. Мені здається, що він цю карту вже розігрує. Чому Зеленський вирішив купувати електроенергію в Білорусі всупереч санкціям Євросоюзу та Америки, причому після нашої операції? Може, ця карта вже грає?

Ми бачимо, що Зеленський боїться. Він ніколи не зможе сказати, що цього дзвінка не було. Рано чи пізно зізнатися доведеться. Так нехай розповість як чоловік і як верховний головнокомандувач, що він зробив. Ось де зараз іде шахова партія.

— Хтось у шахи грає, хтось у «чапаєва»… Можете розповісти хоч щось про інші спецоперації? Ліквідація «Гіві», «Мотороли», Захарченка чиїх рук справа?

— Відповім так. Загибель цих персонажів серйозно підняла бойовий дух усіх, хто перебуває на передовій. Так, ізраїльтяни підтверджують свої операції, вони цього не бояться. Вони за одного свого солдата можуть віддати тисячі полонених (у жовтні 2011 року солдата армії оборони Ізраїлю Гілада Шаліта обміняли на 1207 палестинців. — Авт.). А ми не можемо. Ми, навпаки, гнобимо наших офіцерів. Усі, кого ви назвали, були, скажімо так, статусними фігурами у так званій «ДНР». Їх нема… Це війна. Вони програли у цій сутичці.

— ЗМІ пишуть, що ще готувалась зухвала операція зі звільнення в'язнів з «Ізоляції» — концтабору бойовиків у центрі Донецька.

— Я розповів вам про хлопців, яких катували та змушували зізнатися, що вони готують державний переворот. Вони намагалися зайнятися також «Ізоляцією». Коментувати саму операцію не буду.

«Ми готували затримання Цемаха десь близько року»

— Тепер про історію з Цемахом. Він живий?

— Живий. За нашими даними, живе у Росії. Там його ховають, хоча зобов'язані видати суду в Гаазі як свідка, оскільки є міжнародна угода про те, що держави зобов'язуються сприяти одна одній у розкритті резонансних злочинів, зокрема терористичних актів.

Цемах потрапив у поле зору міжнародної слідчої групи, яка розслідує трагедію з «Боїнгом». В їхньому розпорядженні величезний масив матеріалів, здобутий і технічним, й іншими шляхами. Вони нам дали список цінних та менш цінних свідків та учасників. Ми почали по ньому працювати — вивчати, хто де живе, хто чим займається. У результаті обрали п'ять основних об'єктів. Цемах був найважливішим.

У нашій роботі були дуже зацікавлені голландці. Адже є докази, що Цемах заводив групу росіян із «Буком» на позиції, доповідав керівництву (Гіркіну), що «завдання виконано», і виводив «Бук» після пострілу, що він особисто спілкувався з екіпажем та командиром екіпажу. Але у голландців така робота проводиться інакше. Вони переманюють людей, щоб ті добровільно прийшли свідчити. Розуміючи, що такого не буде, вони навіть розглядали божевільну ідею — залетіти до Сніжного двома бойовими вертольотами та викрасти Цемаха. Настільки він був для них цінний.

«За нашими даними, Володимир Цемах живе у Росії. Там його ховають, хоча зобов'язані видати суду в Гаазі як ключового свідка», — розповідає Червінський

Звернулися до нас: «У вас такий досвід. Подумайте, що ви можете запропонувати». Ми запропонували свій варіант — доставити Цемаха на підконтрольну територію. Вони не вірили, що це може статися. Коли ми його затримали, а потім доставили до Києва, їхні слідчі не повірили. Вони п'ять років намагалися щось зробити, але нічого не виходило. Ми готували затримання Цемаха близько року. Ця історія йшла хвилями, оскільки ми відволікалися на інші серйозні операції.

Цемах перебував у самій гущі епопеї з «Боїнгом», оскільки керував протиповітряною обороною Сніжного. Тоді у тому районі активно працювали наші «сушки». Спочатку бойовики використали переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла». Наші його розбомбили. Тому росіяни доставили туди «Бук». І ось наступного дня після його встановлення сталася така трагедія.

У тому, що сталося, зіграло свою роль і те, що у «Бука» не вистачало радіолокаційної частини, яка визначає категорію літака. Її росіяни просто не дали.

— Поскупилися?

— Мабуть, так, адже вона недешева. Бойовики мали лише радар (як у фільмах показують — просто рухається крапка). Якби була радіолокація, точки були б різного розміру й можна було б зрозуміти, що саме летить — великий пасажирський літак чи маленький винищувач. А вони побачили крапку, визначили координати — і бахнули.

Тому росіяни висунули маячню, що нібито летів великий український бомбардувальник, його супроводжував маленький винищувач. І ось коли «ополченці» збили «Буком» бомбардувальник, винищувач, подумавши, що в нього хтось стріляє з повітря, почав атаку у відповідь і збив «Боїнг».

Автори цієї ідеї — Цемах із Гіркіним. Вони й навіяли її командиру екіпажу «Бука». Цей молодий офіцер був у шоку. Він ніби скам'янів — не міг ані слова сказати, ані рішення ухвалити. І відмовлявся виводити «Бук», який слід було терміново сховати, до Росії. Цемаху довелося цього офіцера всю ніч «оживляти».

— Що Цемах за людина? Судячи з фото, він п'є. Та й інтелектом особливо не вирізняється.

— У минулому він професійний військовий (Цемах 1961 року народження, закінчив Полтавське вище зенітне ракетно-командне училище, брав участь у війні в Афганістані, потім служив на Далекому Сході, пішов у запас у 1992 році. — Авт.). Небагато попрацював на шахті. Але не міг знайти собі застосування у цивільному житті. Адже у військових як? Коли його викидають з армії (ось як нас зараз викинули, м'яко кажучи), у нього немає командира і він не знає, що робити.

Ним командувала дружина, директор Сніжнянського гірничого технікуму, впевнена сепаратистка. Саме вона змусила його навесні 2014 року піти у місцеву самооборону та воювати проти України. У червні йому запропонували стати керівником протиповітряної оборони Сніжного. Тим більше, що це його профіль.

У березні 2015 року, після закінчення активних бойових дій, його звільнили з посади, він уже став непотрібним. Коли ми почали за ним спостерігати, він знову маявся без діла — сидів удома (Цемахи жили на першому поверсі панельної п'ятиповерхівки), вів пасивний спосіб життя. Викладав фізкультуру у технікумі дружини, але це все було не т. е. Усі його турботи — довезти дружину на роботу й потім забрати її. Не можу сказати, що сильно пив.

«Якби Цемаха не віддали, він би розповів усе»

— Як ви вели спостереження? Адже це маленьке місто, де всі знають одне одного. Нетутешніх видно одразу.

— За ним не їздили постійно. Просто одного вечора до його машини наш співробітник прикріпив трекер — маячок для стеження. Тож стежили за всіма його переміщеннями по точках. Хлоп — він зупинився, наші під'їхали, подивилися, що він там робить. Ми, в принципі, знали про нього все. Його щоденний графік практично не змінювався: вранці везе дружину на роботу, повертається, виносить сміття, постоїть на ґанку, курить і заходить у квартиру, ввечері забирає дружину. Іноді приїжджає до спортзалу.

День «Ч» був запланований на кінець червня. Ми чекали на зручний момент. І ось близько десятої ранку (все спокійно, порожній двір), щойно Цемах, повернувшись додому, відчинив двері до квартири, наша людина зайшла разом з ним і запропонувала йому проїхати до Донецька, де його нібито чекають для розмови. Цемах намагався відмовлятися. Але за п'ять хвилин уже був готовий виходити. Другий співробітник чекав у машині біля під'їзду. У салоні стояв складений інвалідний візок. Його посадили на заднє сидіння за водієм та повезли. То був перший етап. Другий етап — перетин лінії розмежування, про що вже багато написано. Наша передова група чекала в районі Курахового, щоб висунутися назустріч.

Знаєте, обурює цинізм росіян. Адже Росія подала до ЄСПЛ позов до України, зокрема на нас, оскільки, бачите, ми насильно викрали бідного Цемаха. Вони не хочуть видавати його суду в Гаазі, тому почали бомбардувати Київ зустрічними позовами. У чому незаконність? Це наша територія, він є злочинцем. Крім «Боїнга», у біографії Цемаха є ще один епізод. 6 серпня 2014 року біля блокпоста N43, яким він керував, був розстріляний БТР ЗСУ, загинули четверо військовослужбовців. Він навіть хвалився цим, можете знайти сюжет в Інтернеті. І ми після цього не маємо права затримати його?

— Цемах дав свідчення слідству?

— Він уже був готовий розповідати. Але до нього постійно приїжджав його адвокат з Донецька, який передавав привіти та вказівки. Привозив продукти та всякі дрібниці аж до зубної пасти та показував — це все з Донецька, отже ми тебе не залишили. «Якщо мовчатимеш, ми тебе витягнемо».

Цемах зізнався слідчим, що розстріляв на блокпосту людей (тільки одне це тягне на довічне). Але про «Боїнг» нічого не розповів.

Ми могли б отримати від нього зізнання дуже швидко. Але, знову ж таки, у міжнародному суді нам сказали: «Він має все розповісти добровільно. Це потрібно навіть для того, щоб ми його потім не видали Росії».

— Коли голландські слідчі дізналися, що Київ має намір віддати його Росії, як вони коментували?

— Звичайно, люди були дуже обурені. Їхній прем'єр-міністр писав листи, були дзвінки Зеленському. Тому він довго ухвалював рішення — віддавати Цемаха, не віддавати. З одного боку Кремль тисне, а з іншого — Нідерланди. Зрештою, він вирішив: нехай цим займається Єрмак. І віддав усе на відкуп Єрмаку.

— Єрмак запевняв, що Цемах не був суперважливим свідком і що Україна дала голландським слідчим можливість провести необхідні слідчі дії.

— Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію. Слідчим потрібен був час. Адвокат говорив Цемаху: «Мовчи й чекай. Обмін буде 1 вересня». А слідчий: «Тебе не поміняють, ти нікуди не їдеш, розповідай». Цемах, зрозуміло, чекав. У другій половині 2019 року було заплановано два обміни: перший у вересні (моряки) та у грудні великий. Слідчі просили Єрмака потягнути з видачею Цемаха хоча б до грудня. Той пообіцяв: «Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні». А 4 вересня прийшов: «Віддавайте Цемаха». — «Як? Ви ж обіцяли». — «Ні-ні, це вказівка. Віддавайте та й все». Просто забрав і відвіз. Навіть тут обдурив. Упевнений: якби Цемаха не віддали, він би розповів усе.

— Як ви працювали з рештою чотирма ключовими фігурантами?

— Поки що не варто розповідати.

«Людей, які не бояться, буде дедалі більше»

— Але повернемося до «вагнергейту». Ви сказали на шоу у Шустера, що «матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, щоб приховати зраду серед найвищого керівництва держави». На якій підставі це стверджуєте? Знищення таких документів кримінально карається.

— У мене є свідчення, я їх виклав у своєму листі Безуглій. Офіцерів розвідки справді змушували виконувати незаконні вимоги — знищувати документи про операцію. Вони відмовилися.

— Ви, напевно, передбачали й такий розклад. У вас немає копій цих матеріалів?

— Ні.

Для мене це взагалі показова історія. За вказівкою верховного головнокомандувача офіцерів, які давали присягу служити країні, які проводили класну операцію, змушують брехати, фальшувати документи, тобто порушувати закон. Отут для мене найстрашніший дисонанс. Що людина змушує ламати через коліно й робити такими ж, як він, тих, хто готовий був на війні віддавати життя за Україну. Я хочу розв`язати цю проблему. Тому й звернувся до ТСК, щоб вони запросили хлопців для надання свідчень і щоб ті розповіли, що їх змушують робити на користь Зеленського, Єрмака та інших, хто заперечує цю операцію.

Найманці з ПВК Вагнера, яких затримали білоруські спецслужби та потім повернули до Росії, мали опинитися на лаві підсудних у Гаазі

А вишенька на торті — що на чолі цієї фальсифікації стоїть Буданов. Тобто бойовий генерал, який брав участь у серйозних операціях, підігрує людям, які не мають ані честі, ані совісті, які брешуть і дискредитують нас і здають нас сьогодні, я бачу, Росії. Що, бойовий генерал зламався? У нього немає моральних цінностей, честі та совісті? А ось хлопці тримають удар…

— У якийсь тугий вузол усе зав'язується.

— Це тугий вузол для них. А ми спокійно розповідаємо правду й хочемо, щоб вона стала відома всім. Це наша мета.

— І ви готові йти до кінця?

— Звичайно. Ми й ідемо.

Скажу ще, що як такого «крота» немає. Політичне рішення ухвалювали Зеленський, Єрмак та Демченко. І почали його виконувати. Ці троє людей не хотіли, щоб ця операція була доведена до логічного кінця. А якщо навіть і хотіли (маю на увазі дзвінок Лукашенку), то все одно зробити так, щоб Бурба не мав до цього відношення, а вони отримають бонуси від операції — затримають терористів і потім поміняють, як Цемаха, та піаритимуться на цьому. Але при цьому, граючи на руку РФ, звільняють тих, хто може здійснювати такі заходи.

— Журналіст Бутусов називає Демченка зрадником і пише відкритим текстом, що це російський шпигун в оточенні президента. Це правда?

— Він точно у тій системі. Наприклад, за даними, які у мене є, саме Демченко є ініціатором ліквідації в наших органах підрозділів, які чітко протидіють Росії. Що нікому на думку ніколи не спадало. Ці структури було ліквідовано у Службі зовнішньої розвідки у вересні цього року. Колишній глава СЗР Кондратюк чинив опір цьому. Його звільнили. 21 липня цього року на його місце було призначено Литвиненка, дуже близького до сім'ї Єрмака. За місяць Литвиненко провів реорганізацію з порушенням усіх порядків. Коли ухвалюють рішення про зміни у структурі зовнішньої розвідки, СБУ тощо, потрібно узгодити їх у парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та РНБО. Цей проєкт не пройшов експертизи ніде. Але Демченко сам усе підписав. Це підтверджують у комітеті Верховної Ради.

Розумієте, росіяни діють на нашій території. Наше інтерв'ю лише про це. І про те, що влада бреше.

— Не страшно?

— Абсолютно не страшно. Чому? По-перше, пішла гра у відкриту, а це вже зовсім інші правила. По-друге, вони не мають ідеї, як з нами розправитися. Ну яка у них ідея? Брехня? Анулювати паспорти? Слухайте, це дрібні аферисти, які намагаються нас обдурити.

А взагалі, ми маємо сказати їм спасибі за урок. Щоб таке не повторилося. Тим більше країні, яка воює.

Прикро, звісно, що філігранних спецоперацій більше не проводять. Наразі йде глибоке протистояння наших та російських спецслужб. І ось коли агент впливу має можливість прибирати висококласних спеціалістів та призначати тих, хто не здатний провести спецоперацію… Їм ставлять завдання працювати далі, а вони все провалюють. Провал, провал, провал…

— На завершення поставлю традиційне питання. Ви вірите, що Україна встоїть у цьому лихолітті? Адже усвідомлення того, що влада країни, біля кордонів якої стоїть армада, влаштувала надзвичайну сутичку з розвідниками, викликає збентеження і призводить до найпесимістичніших прогнозів. Країна летить у прірву, це очевидно.

— Однозначним плюсом вважаю те, що наше суспільство розвивається. Навіть те, що влада на нас реагує та що зараз їй боляче, це супер. Думаю, народ точно більше не обере тих, хто нас обманює.

— Але наша національна традиція — танці на граблях.

— Нічого страшного. Вчимося танцювати на граблях. Потім зіскочимо з них. Я, наприклад, дякую поліцейським, які дали відсіч Гогілашвілі.

— Проте Бутусов написав, що його охорона — це шестеро офіцерів спецпідрозділу ГУР, він назвав навіть номер військової частини, що Гогілашвілі використав бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки Юрія Семенюка. З цим як бути?

— Це показує всю безглуздість кадрової політики Зеленського-Єрмака. Тих, хто воює, — дискредитують, а громадян Росії охороняють ті, хто має воювати. Це якщо пояснити двома словами.

— Але те, що поліцейські виклали відео та показали заступника міністра в усій красі, це вчинок.

— Безперечно. Повірте, людей, які не бояться, буде дедалі більше. Тому ми й прийшли до Шустера, прийшли до вас. Ми хочемо, щоб наші люди зрозуміли: влада має виконувати закони та бути чесною з нами. Вони сьогодні одне збрехали, завтра — інше, потім витрачають на своє виправдання сили та час і виходить, що бігають по колу. Вони йдуть у глухий кут, у прірву. Тішить те, що справжні офіцери та слідчі не збираються виконувати протиправні вказівки з Банкової. Тож закінчімо нашу розмову на позитивній ноті.

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