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Україна

Український лоукостер анонсував запуск нових міжнародних та регіональних рейсів

14:13 21 грудня 2021
Літак

Невдовзі після того, як лоукостер Ryanair анонсував у 2022 році два нові маршрути зі столичного «Борисполя» — до столиці Швеції Стокгольма та на грецький острів Керкіра (Корфу), авіакомпанія Bees Airliners запустила перший рейс із Києва до Львова.

Як повідомляють у львівському аеропорту, цей рейс виконуватиметься до п'яти разів на тиждень та прибуватиме до столичного аеропорту «Жуляни».

Вартість квитка — 621 гривня з Києва до Львова та 680 гривень у зворотному напрямку.

Також авіаперевізник запустив з 20 грудня по понеділках рейс зі Львова до Праги та назад.

Виліт зі Львова — о 15:30, приліт до Праги — о 17:00.
З Праги виліт о 18:00, приліт до Львова — о 19:30.

Анонсовано ще два міжнародні рейси — до Тбілісі та Барселони.

Рейси Львів — Барселона — Львів почнуть виконуватися по середах та неділях з 22 грудня, а рейси Львів — Тбілісі — Львів — по четвергах та суботах з 28 грудня.

Раніше швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines (Swiss) анонсувала з літа 2022 регулярні рейси з Цюріха до Одеси.

Фото зі сторінки міжнародного аеропорту «Львів» у соціальних мережах

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