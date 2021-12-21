На тлі загального погіршення економічної ситуації, розквіту корупції в державних органах та зниження загальної задоволеності громадян своїм рівнем життя, чи не єдиною позитивною реформою, яку українці запам'ятали у 2021 році, стало «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського. Воно ж стало ключовим досягненням влади, на яке звернули увагу громадяни. Про це пише видання «Фокус» із посиланням на опитування, проведене на замовлення Українського інституту майбутнього.

Так, згідно з даними соцопитування, пандемія коронавірусу стала головною для 24% громадян. На другому місці серед подій, що запам'яталися найбільше у 2021 році, зайняло будівництво доріг. Його запам'ятали 8% опитаних.

«Відповідаючи на запитання про досягнення української влади, 40% назвали „Велике будівництво“ ключовим успіхом. Це навіть більше, ніж категорія „жодних досягнень не було“ (трохи більше третини опитаних вважає саме так). На другому місці з великим відривом — вакцинація (її вважають успіхом лише 12% населення)», — цитує видання результати опитування.

Крім цього, серед досягнень влади респонденти називали розвиток цифрових послуг та програми «Дія» (6%), зміцнення обороноздатності країни та реконструкцію об'єктів інфраструктури (аеропортів, вокзалів тощо) — по 4%, боротьбу з корупцією та олігархами, а також відкриття ринку землі — по 3%.

«Примітно, що у списку „провалів“ влади будівництво доріг, шкіл, мостів та дитячих садків не влаштовує лише 3% опитаних. У той час як невдалу боротьбу з корупцією „провалом“ вважають 24% населення, підвищення тарифів на комунальні послуги — 20%, процес вакцинації та відсутність прогресу у мирному процесі на Донбасі — по 14%», — йдеться у соцопитуванні.

«Велике будівництво», на яке за 2020−2021 роки витрачено близько $ 10 млрд коштів платників податків, не перший рік входить до переліку ключових подій за підсумками року в країні.

«Наприклад, у 2020 році, за результатами опитування, проведеного КМІС та Фондом „Демократичні ініціативи“, саме програму президента назвали подією року 11,3% опитаних, при цьому 93% із них сказали, що вважають її позитивною подією», — пише видання.

Нагадаємо, у травні поточного року група «Рейтинг» провела дослідження, згідно з яким інфраструктурна програма «Велике будівництво» була визнана однією з найкращих ініціатив Володимира Зеленського за два роки його президентства.

Крім того, за даними вересневого опитування групи «Рейтинг», 82% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їхнього ремонту протягом останнього року (у 2020 році таких було 76%, у 2018−2019 рр. — близько 60%). 17% - дотримуються протилежної думки.

Варто зазначити, за даними Мінінфраструктури, у 2020−2021 роках у межах програми було відремонтовано 13 тис. км. доріг та 520 мостів, а також встановлено 50 майданчиків для зважування вантажівок у русі. До 2024 року програма передбачає відновлення 1,4 тис. мостів та оновлення 24 тис. км основної мережі доріг. У планах до 2024 року також будівництво 500 км велодоріжок у найбільших агломераціях країни та туристичних центрах.

За оцінками експертів Київської школи економіки, позитивний ефект від «Великого будівництва» у 2020 році становив близько 1,5% додаткового зростання ВВП.

«Аналогічного впливу „Великого будівництва“ варто очікувати і за підсумками 2021 року. Окрім позитивного ефекту для повсякденного життя громадян — поява нових мостів, завершення довгобудів, ремонт ключових автомагістралей, вплив на дорожньо-будівельну галузь, програма президента також дозволяє „прискорювати“ економіку, роблячи ефективнішою логістику між містами та селами, спрощуючи комунікації всередині нових об'єднаних громад, зміцнюючи цим місцеве самоврядування», — резюмує видання.

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