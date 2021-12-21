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Україна

На Донбасі окупанти поранили українського військового, ще двоє бійців підірвалися на ворожому вибуховому пристрої

9:14 21 грудня 2021
військовий

На лінії зіткнення на Донбасі озброєні формування РФ продовжують обстрілювати опорні пункти українських військовослужбовців.

У понеділок, 20 грудня, в зоні ООС окупанти 4 рази відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ та стріляли з мінометів 120 мм калібру.

Внаслідок удару по невідомому вибуховому пристрою отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїни перебувають у шпиталі. Здоров'я одного солдата тяжке, іншого середньої тяжкості, повідомили у штабі спецоперації.

Під обстріл бойовиків потрапили позиції ЗСУ у районі Невельського, Гнутового, Водяного, Новолуганського, Широкиного.

Вранці 21 грудня в районі Широкине російський снайпер поранив військовослужбовця ЗСУ. Воїна евакуювали до шпиталю. Стан його здоров'я середньої тяжкості.

Повідомляється, що у всіх випадках українські захисники відкривали вогонь у відповідь й змусили противника припинити обстріл.

Нагадаємо, напруженою залишається ситуація на українсько-російському кордоні. На кордоні зосереджено понад 94 тисячі російських військовослужбовців. Можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, залишається можливим сценарієм.

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