В Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус та смертей від COVID
В Україні, де ще шість регіонів готові вивести з «червоної» карантинної зони, після вихідних знову зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу — якщо напередодні повідомлялося про 2 536 хворих та 157 летальних випадків, то на ранок вівторка, 21 грудня, зафіксовано 6 029 випадків та 346 смертей від ковіду.
Як повідомляють у МОЗ, серед хворих 390 дітей та 180 медпрацівників.
Госпіталізований 1 061 хворий, одужали 18 850 українців.
З початку кампанії зі щеплення 14 422 443 особи вакцинувалися проти ковіду першою дозою, завершили вакцинацію — 13 061 477 громадян.
Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Поки рівень вакцинації в країні не досягне 70%, всі карантинні обмеження дотримуватмуться.
Фото з Pixabay325
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter