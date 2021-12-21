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В Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус та смертей від COVID

9:05 21 грудня 2021
Коронавірус

В Україні, де ще шість регіонів готові вивести з «червоної» карантинної зони, після вихідних знову зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу — якщо напередодні повідомлялося про 2 536 хворих та 157 летальних випадків, то на ранок вівторка, 21 грудня, зафіксовано 6 029 випадків та 346 смертей від ковіду.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих 390 дітей та 180 медпрацівників.

Госпіталізований 1 061 хворий, одужали 18 850 українців.

З початку кампанії зі щеплення 14 422 443 особи вакцинувалися проти ковіду першою дозою, завершили вакцинацію — 13 061 477 громадян.

Статистика МОЗ

Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Поки рівень вакцинації в країні не досягне 70%, всі карантинні обмеження дотримуватмуться.

Фото з Pixabay

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