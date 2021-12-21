Народне свято 21 грудня: як на день Анфіси Рукодільниці захиститися від злих духів та залучити удачу

У вівторок, 21 грудня, у День зимового сонцестояння, церква вшановує пам'ять святої мучениці Анфіси Римської, яка постраждала за християнську віру у V столітті.

Про Анфісу відомо, що вона була дружиною багатого римського сановника та переконаною християнкою. Її обмовили недоброзичливці, після цього живцем спалили.

День пам'яті святої особливий для всіх дівчат та жінок. Саме 21 грудня всім їм потрібно було займатися рукоділлям. Вважалося, що всі вишиті серветки, рушники, в'язані речі мають велику магічну силу.

Займатися рукоділлям 21 грудня потрібно було на самоті, щоб не накликати на майстриню пристріту. Можна також провести особливий обряд від вроків — обвити навколо зап'ястя шовкову нитку, щоб не вкололи голки.

З давніх-давен всі орнаменти вишивок на одязі служили насамперед оберегом. Вишивкою було заведено покривати всі отвори та прорізи в одязі людини (воріт, поділ, рукави), щоб нечисть не проникла до тіла.

Малюнок міг утримувати велику кількість ромбів — у цьому випадку говорилося, що майстриня допомагає землі ставати родючою. Можна було знайти на рушнику або серветці, наприклад, круглі розетки та хрестоподібні фігури. Вони, за народними переконаннями, зберігали їхнього власника від нещастя.

Сонце, дерева та птахи, яких також часто вишивали майстрині, уособлювали життєві сили природи і повинні були принести в дім достаток та добробут.

Цього дня бажано позбутися непотрібних речей. Не можна бути жадібним й відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Прикмети на Анфісу:

Якщо у цей день погода морозна, то зима буде м'якою та сніжною.

Якщо на вулиці завиває завірюха або пішов сніг, то літо буде дощовим.



Іменини 21 грудня відзначають Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій. Вважається, що люди, які народилися, 21 грудня, сильні особи.

Нагадаємо, 22 грудня за церковним календарем — зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.



Фото Pixabay

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