«Фінансова децентралізація померла»: мер Чернігова пояснив, чому у багатьох містах можна чекати на мітинги через комунальні проблеми

Попри обіцянку президента Зеленського розробити закони, що дозволяють більше податкових надходжень залишати на місцях, а не перераховувати до центру, насправді відбувається все навпаки. Про це в інтерв'ю виданню «Гордону» заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

«Фінансова децентралізація в Україні померла тоді, коли й народилася — у 2014 році», — сказав Атрошенко.

За його словами, вже у 2015-му частину коштів з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які залишалися на місцях, значно урізали у зв'язку з війною, потім забрали ще 15% для фінансування армії та оборони.

У громад залишилося 60% ПДФО. Цей податок займає приблизно дві третини надходжень від усіх місцевих податків. Ще до місцевих бюджетів йдуть кошти від єдиного податку, податку на нерухомість, реєстрацію транспортних засобів. У 2015 році під час децентралізації додався акциз з роздрібного продажу алкоголю, тютюну, нафтопродуктів.

Атрошенко уточнив, що якщо є зростання обсягу коштів місцевих бюджетів, то тільки за рахунок зростання мінімальної зарплати.

Мер Чернігова також додав, що окрім скорочення податків до місцевих бюджетів, на громади поклали обов'язок компенсувати деякі соціальні програми. Йдеться про пільгові перевезення, фінансування ПТУ, оплату комунальних послуг бюджетній сфері.

«Забрали понад 375 млн грн, а дали зобов'язань на 420 млн грн за 2021 бюджетним роком. Якщо подивитися на 2022 рік, цифра буде приблизно 589 млн грн. І виникає закономірне питання: а де ж громадам брати гроші на розвиток, на підтримку інфраструктури?» І друге питання: чи є децентралізація? Я вважаю, ні", — стверджує міський голова.

На думку Атрошенка, якщо ситуація не зміниться, то за кілька років люди виходитимуть на мітинги. Тому що цілі квартали відключатимуться від тепла та води.

«Якби було розуміння цих проблем, їхнього обсягу, то не було б зазіхання на місцеві бюджети. Місцеві бюджети виросли лише за рахунок мінімалки, але постатейно ми втратили кошти і в нас не залишилося коштів на розвиток», — зазначає мер.

Міський голова Чернігова переконаний, що центральна та місцева влада мають спільно прямо зараз вирішувати цю проблему. Потрібно провести інвентаризацію інфраструктури міст з населенням від 50 тисяч, оцінити обсяг проблем, тимчасовий період, за який їх потрібно вирішити, та скласти програми. Але досі ніхто з центральної влади навіть не спробував розпочати цю роботу.

Як повідомляли «ФАКТИ», на думку експертів, ціни на всі комунальні послуги в Україні можуть зрости вже з 1 січня 2022 року. До кінця опалювального сезону ціни на опалення піднімуться приблизно на 16%. Ще відчутніше подорожчає вода.

У «Нафтогазі» вже заявили, що при зростанні цін на газ на європейських ринках, компанія не зможе постачати газ населенню за фіксованою ціною 7,96 гривні за кубометр.

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