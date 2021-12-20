Депутати запропонували збільшити максимальні розміри доходів для ФОП та скасувати РРО: що про це відомо

За день до того, як Верховна Рада проігнорувала вимогу підприємців відстрочити введення тотальної фіскалізації до 1 січня 2023 року, і пішла на новорічні канікули, до парламенту надійшов законопроєкт № 6437.

У документі зокрема пропонується скасувати військовий збір з 1 січня 2023 року, а також виключити всі положення, пов'язані з тотальною фіскалізацією.

Зокрема, ФОПам — платникам єдиного податку 1−4 груп, незалежно від обраного виду діяльності, не застосовувати РРО у разі продажу товарів (надання послуг), вартість одиниці яких не перевищує розміру однієї мінімальної зарплати.

Якщо ж одиниця товару перевищує цей розмір, то розрахунки вести за допомогою платіжних терміналів або виписувати покупцю розрахунковий документ, а готівку здавати протягом трьох банківських днів з дати продажу таких товарів до банків.

Пропонується також встановити збільшені граничні обсяги доходів для застосування спрощеної системи оподаткування для ФОПів — спрощенців 2−3 груп залежно від кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах (500 розмірів мінімальної зарплати за одного найманого працівника).

Гранична кількість найманих працівників платників єдиного податку третьої групи має бути до 10 осіб (сьогодні обмежень немає).

У разі розрахункових операцій у безготівковій формі пропонується вести облік доходів для спрощенців 1, 2 та 3 груп (не платників ПДВ) у довільній формі шляхом щомісячного відображення отриманих доходів.

При готівковій формі розрахунків — облік доходів вести за місяць за типовою формою, а при продажу товарів, вартість одиниці яких дорівнює або перевищує розмір мінімальної зарплати — облік доходів вести за типовою формою за підсумками робочого дня з відображенням кожної операції з продажу таких товарів.

Також пропонується надати право податковій лише під час документальних перевірок отримувати від банків інформацію про обіг коштів на поточних банківських рахунках ФОПів за конкретний проміжок часу.

Більш конкретну інформацію про господарську діяльність з зазначенням контрагентів підприємця та призначення платежів пропонується вимагати на підставі рішення адміністративного суду.

Нардепи пропонували, щоб ці норми запрацювали з 1 січня 2022 року, але цього вже не станеться. Рада повернеться до розгляду законопроєктів лише наприкінці січня 2022 року.

Нагадаємо, під час останнього засідання Верховної Ради у Києві відбувався протест підприємців, які вимагали відстрочити загальну фіскалізацію ще на рік.

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