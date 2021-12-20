Доведеться розщедритися на дві гривні: Кабмін затвердив мінімальні ціни на пластикові пакети

З 1 лютого 2022 року пластиковий пакет товщиною понад 50 мкм буде коштувати не менше 2 гривень, а з 10 березня надтонкі пакети заборонять розповсюджувати у торгових точках навіть на платній основі. Таке рішення оприлюднило Міністерство економіки.

Згідно з постановою Кабміну від 20 грудня, мінімальні ціни на щільні пластикові пакети (зі стінками товщиною понад 50 мкм) становитимуть:

за пакети без ручок та бічних складок — 2,00 грн ;

; за пакети без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок — 2,50 грн ;

; за пакети з ручками та бічними складками — 3,00 грн.

Нагадаємо, з 10 грудня 2021 року у магазинах, закладах громадського харчування, аптеках заборонено безкоштовне розповсюдження тонких пластикових пакетів. Виняток зроблено для випадків, коли пакет служить первинною упаковкою для м'яса, риби, продуктів з них, насипних продуктів і льоду.

З 10 березня 2022 року під забороною будуть надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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