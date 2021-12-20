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Справа МН-17: захист обвинуваченого визнав присутність російських військових на Донбасі

15:25 20 грудня 2021
збитий Боїнг та бойовики

У Нідерландах, де триває судовий розгляд у справі про катастрофу малазійського Boeing 777, збитого над Донецькою областю, захист обвинуваченого визнав, що російські військові у липні 2014 року перебували на Донбасі та воювали проти України. Нещодавно подібне визнання зробили у суді Ростова-на-Дону у справі про корупцію у частинах військових РФ на окупованій території Донбасу.

Видання nu.nl. повідомляє, що 20 грудня захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова зажадав, щоб до справи були долучені свідчення свідка S45.

Цей свідок входив до складу 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС Росії та перебував на Донбасі у липні 2014 року. Раніше він заявляв, що «Бук» не міг збити малайзійський Boeing, але пізніше відмовився від своїх слів.

Суд дійшов висновку, що прокуратура мала право не включати ці свідчення до матеріалів справи, і відмовив адвокатам.

Нагадаємо, катастрофа Boeing 777 малайзійської авіакомпанії сталася 17 липня 2014 року у небі над Донбасом. Пасажирський лайнер, який здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, вразила військова ракета. Ніхто із 298 людей на борту літака не вижив.
Судовий процес у справі МН17 розпочався 9 березня 2020 року у Нідерландах.

Обвинувачених четверо — троє росіян: колишній «міністр оборони» «ДНР» Ігор Гіркін (Стрілков), генерал-майор Сергій Дубинський («Хмурий»), полковник Олег Пулатов («Гюрза») та громадянин України Леонід Харченко («Крот»).

Ніхто з підозрюваних на суді не з'явився. З судом співпрацює лише Олег Пулатов.

Раніше суддя, яка відповідає за роботу зі ЗМІ, заявляла, що вироки обвинуваченим не винесуть, як мінімум, до 2022 року.

Ексклюзивний матеріал «Генерал Віктор Назаров: «Трагедія з малайзійським «Боїнгом» сплутала плани ЗСУ» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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