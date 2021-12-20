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Україна

Шмигаль хоче платити «Вовину тисячу» українцям, вакцинованим за кордоном

15:14 20 грудня 2021
вакцинація

Українці, які щепилися проти коронавірусу за кордоном, також повинні мати змогу отримати тисячу гривень за вакцинацію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль .

На нараді у прем'єра наголошувалося, що вакциновані за кордоном повинні отримати можливість оформити український сертифікат у сімейного лікаря. Коли такий COVID-сертифікат можна буде підтягнути у додаток «Дія», тоді і з'явиться можливість скористатися програмою єПідтримка та отримати 1000 грн бонусу на віртуальний рахунок.

За даними на 20 грудня, 4,6 млн українців відкрили віртуальні рахунки для зарахування тисячі гривень. Майже 2 мільйони людей уже отримали гроші. Віртуальні карти єПідтримка готові оформити 6 банків, ще 10 у процесі підключення.

Фото pixabay.com

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