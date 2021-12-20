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Україна

Без смартфона та банківської картки: «непросунуті» українці теж отримають тисячу за вакцинацію

14:33 20 грудня 2021
гроші

Свою тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримати й ті українці, які не користуються смартфонами та не є клієнтами банків. Тим, хто не має можливості встановити програму «Дія» та оформити віртуальну банківську картку, гроші будуть перераховуватись «традиційними способами». Як повідомляє Інтерфакс-Україна, це пообіцяв заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Під традиційним способом мається на увазі переказ коштів на банківський рахунок, звідки гроші можна буде зняти у банкоматі. Очікується, що пластикові картки єПідтримка випускатимуть ті ж банки, що зараз співпрацюють із проектом «Дія».

Шурма підтвердив, що роздача тисячі гривень вакцинованим українцям без смартфона обов'язково буде, але доведеться зачекати. «У другому півріччі 2022 року, можливо, вже у другому кварталі», — уточнив він.

Нагадаємо, станом на 19 грудня отримати обіцяну «тисячу за вакцинацію» побажали понад 4,5 млн. українців. Усього вакцинованих двома дозами налічується 12,98 млн. осіб. Багато хто не бере участь у програмі саме через відсутність можливості встановити «Дію» або не бачить способу витратити віртуальні гроші.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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