Вкручували шурупи в коліна: омбудсмен просить ОБСЄ врятувати українську бранку бойовиків «ДНР»

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про критичний стан здоров'я Олени Пех, яку затримали у серпні 2018 року в окупованій Горлівці, а у березні 2020 року засудили до 13 років в'язниці за «державну зраду».

Денисова повідомляє, що затриману бойовиками «ДНР» Олену Пех три місяці тримали на гауптвахті однієї з військових частин Донецька, де катували електрострумом, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл та вимагали визнання у держзраді.

«Після нелюдських тортур у Олени Пех стрімко розвинувся артроз колінних і кульшових суглобів з порушенням їх функцій 2−3 ступеня, варикозне розширення вен ніг, хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки та гангрени. Вона не може пересуватися без палички і страждає на епілепсію. Крім того, жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, тяжку стенокардію та порушення зору», — пише омбудсмен і додає, що звернулася до керівництва Червоного хреста в Україні з проханням сприяти у негайній госпіталізації українки та наданні їй кваліфікованої медичної допомоги.

Людмила Денисова звернулася також до координатора від ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з проханням особисто втрутитися та сприяти наданню відповідної допомоги, а також порушити питання щодо звільнення Олени Пех за станом здоров'я.

Омбудсмен додала, що до арешту Олена Пех викладала у школі німецьку, російську мову та літературу, працювала у Горлівському художньому музеї на посаді старшого наукового співробітника. Проводила екскурсії, писала наукові статті, брала участь у конференціях. У серпні 2014 виїхала до Одеси, але була змушена повернутися на окуповані території та доглядати за хворою на інсульт мамою.

«Всі вищезгадані дії щодо Олени є порушеннями не лише українського законодавства, а й норм міжнародного права, у тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», — додала Денисова.

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Нагадаємо, що у листопаді цього року правоохоронці затримали найстрашнішого професійного ката в'язниці «Ізоляція» у Донецьку на прізвисько «Палич» — Дениса Куликовського.

Фото зі сторінки Людмили Денисової у соціальних мережах

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