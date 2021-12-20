Стало відомо, коли і кому тисячу гривень за вакцинацію можна буде витратити на ліки

Тисячу гривень, отриману за вакцинацію проти COVID-19, можна буде витратити на ліки, але зміни у програмі очікуються ближче до середини січня 2022 року. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Раніше президент Володимир Зеленський згадував, що витрачати бонусну тисячу на ліки зможуть лише люди від 60 років та старші. В Офісі президента підтвердили, що ці вікові рамки не змінюватимуть.

Також стало відомо, що до програми з видачі тисяч гривень приєдналися ще 10 банків. Таким чином, віртуальну картку «єПідтримка» можна буде оформити у відділеннях або банківських додатках 16 фінустанов (зараз картку оформлюють ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Альфа Банк, А-Банк, monobank).

Нагадаємо, після старту програми з видачі 1000 гривень її переважно витрачають на книги, квитки в кіно. З'явилися і хитрі способи обміняти віртуальні гроші на пиво в кінотеатрі.

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