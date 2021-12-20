За публічне заперечення російської агресії проти України запровадять штрафи: кого і на скільки можуть покарати

У Верховній Раді зареєстрували два урядові законопроекти, якими пропонується запровадити відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як пише «Суспільне», протиправними пропонується, зокрема, визнавати публічні заперечення російської агресії та окупації Криму іноземними та вітчизняними громадськими діячами, людьми, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, політично значущими персонами.

Публічними запереченнями збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України уряд пропонує визнати принаймні одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому зазначена будь-яка письмова вказівка та/або графічне зображення тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя у межах межі іноземної держави чи як окремого територіального суб'єкта за межами державного кордону України.

Серед основних шляхів, якими можуть поширюватися такі заяви, називають пресу, радіо, телебачення або інші засоби масової інформації. Також йдеться про інтернет, публічні виступи, демонстрації у громадських місцях плакатів та гасел, листівок чи інших друкованих матеріалів.

Заперечення агресії РФ передбачає штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 гривень) — від 17 000 до 34 000 гривень.

За повторне протягом року правопорушення штраф збільшується — від двох до трьох тисяч мінімумів — від 34 000 до 51 000 гривень.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада відмовилася йти на поступки ФОПам — відтермінування введення касових апаратів не буде. Так що з 1 січня 2022 року набуде чинності закон про обов'язкове використання фізособами-підприємцями реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це можуть бути традиційні кнопкові касові апарати або фіскальні принтери, або ж сучасні програмні реєстратори (ПРРО).

Фото із сайту Міноборони Росії

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