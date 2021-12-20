До виходу з «червоної» зони готові одразу шість областей, ще двом доведеться «затриматися», — Ляшко

Якщо нещодавно у МОЗ заявляли, що чотири області України готові до виходу з «червоної» карантинної зони, то наразі їхня кількість збільшилася до шести.

Так, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який на брифінгу зазначив, що в Україні ситуація з ковідом «значно краща, ніж у європейських країнах», додав: «Станом на даний момент лише дві з 25 областей України не виконують умови виходу з „червоного“ рівня епідемічної небезпеки — Волинська та Запорізька. Інші регіони або виведені з „червоної“ зони, або будуть виведені найближчими днями».

Водночас міністр заявив, що Україні загрожує новий штам коронавірусу — «Омікрон», який зафіксували у більш ніж 90 країнах світу, зокрема й у нашій країні.

За даними МОЗ, на сьогоднішній день у «червоній» карантинній зоні залишаються Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Дані МОЗ

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70% населення, усі мають продовжувати дотримуватись встановлених карантинних обмежень.

Фото з Pixabay

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