1 та 7 січня посилки не прийдуть: як працюватимуть на свята відділення «Нової пошти» та «Укрпошти»

25 грудня 2021 року, а також 1 та 7 січня 2022 року в Україні є вихідними днями. Не працюватиме в ці дні і більшість відділень головних поштових операторів України — «Укрпошти» та «Нової пошти».

Попередньо 24 грудня 2021 року відділення «Укрпошти» повинні працювати за звичайним графіком, а на вихідних надаватимуть послуги лише окремі чергові відділення та кур'єрські ділянки (їх перелік можна дізнатися на сайті «Укрпошти» в розділі «Відділення», вказавши назву міста або індекс, або у контакт-центрі за номером 0−800−300−545).

Поки що відомо, що 25 грудня у Києві працюватимуть відділення № 1 (вул. Хрещатик, 22), № 2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4), ділянка кур'єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75) та ділянка кур'єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4).

Відділення «Нової пошти» 25 та 27 грудня працюватимуть за звичайним розкладом, а 31 грудня — за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення).

1 та 7 січня відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки можна буде отримати.

Нагадаємо, з початку листопада у відділеннях «Нової пошти» почали приймати заяву для зміни постачальника газу.

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