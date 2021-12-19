У кого крутіше: українські міста «змагаються» у красі новорічних ялинок (фото, відео)

У різних містах України продовжують церемонії запалення «головних ялинок». Після того, як святкові вогні засвітили на Софійській площі, у столиці відкрили ще одну святкову локацію — біля стін Верховної Ради.

Там також встановили штучну ялинку — висотою 18 метрів, яку прикрасили 500 іграшок.

«День такий, що чому б не зробити ще одне відкриття, ще одне свято. Тим більше ви бачите, що Верховна Рада не робить жодної помпезності. Це просто у робочому режимі», — розповів на церемонії перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко.⠀

У Полтаві ялинку прикрасили ілюмінацією у «тигрових» кольорах. Висота дерева складає 22 метри. У міськраді запевнили, що цього року не докуповували прикрас, оскільки депутати не проголосували за виділення на цю мету 3 млн гривень.

В Одесі ялинка традиційно засяяла на Думській площі. Навколо неї встановлено світлову конструкцію у формі щупалець восьминога з водоростями, та й тематикою прикраси площі став підводний світ.

У Чернівцях святкове дерево прикрасили багатою ілюмінацією, яка надзвичайно сподобалася всім буковинцям.

У Львові, як і минулого року, головною ялинкою стало справжнє дерево, пожертвуване одним із городян.

Тим часом Лебедині на Сумщині впала новорічна ялинка, яка стояла на площі Соборній. Причиною став сильний вітер, пояснили журналісти.

Зазначимо, що напередодні не встояла під вітром і ялинка у місті Красилів під Рівним, але її, прозвітували чиновники, вже відновили.

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