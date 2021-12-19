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Послугою «єПідтримка» скористалися вже 3 мільйони українців: на що вони витратили гроші

18:09 19 грудня 2021
Послугою «єПідтримка» скористалися вже 3 мільйони українців: на що вони витратили гроші

Після того, як в Україні стартувала програма з виплати віртуальної винагороди вакцинованим громадянам «єПідтримка», нею скористалися вже понад 3 млн українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, більшість громадян навіть уже отримали гроші на карти (Монобанк, Альфа-банк і А-банк почали платити раніше), а клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають зарахування протягом 10 днів.

На даний момент серед напрямків витрачання коштів лідирує придбання книг, на другому місці — придбання квитків у кіно, на третьому — оплата квитків на потяг.

При цьому міністр запевнив, що грошима встигнуть скористатися всі, оскільки проект розрахований на рік.

Раніше Федоров повідомив, що тим, хто хоче отримати виплату у 2021 році, необхідно подати заявку в «Дії» в період з 19 по 29 грудня.

Нагадаємо, у законі про державний бюджет на 2021 рік на програму виділено 3 млрд гривень, тобто забезпечити віртуальною тисячею зможуть лише 3 млн осіб із майже 13 мільйонів вакцинованих. А з нового року має запрацювати механізм виплат поза додатком «Дія» — в уряді вважають, що він буде цікавий пенсіонерам.

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