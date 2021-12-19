«Перейменував» котлету по-київськи і не тільки: нардеп Тищенко знову відзначився (відео)

Нардеп Микола Тищенко знову потрапив у халепу, обізвавши українські котлети (включаючи знамениту котлету по-київськи) …мітболами.

У розмові з журналістами він називав це новим трендом, який запроваджує сучасна українська молодь (себе він також відніс до цієї групи українських громадян).

«Українська молодь — вона найщиріша і найсильніша, вона завжди диктує нові тренди», — заявив депутат.

Все це відбувалося на ковзанці біля будівлі Офісу президента, де влаштовували благодійний обід. Тищенко з гордістю зізнався, що теж приклав руку до його приготування.

Як відомо, раніше депутат стверджував, що купував на найдорожчому ринку столиці — Бессарабському — гречку по 12 та 28 гривень за кілограм, а сало — за ціною від 50 до 200 гривень. При цьому він зізнавався, що більше любить яловичину, яку там же можна було купити і по 20 гривень.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter