День Святого Миколая Чудотворця: кого чекають першим до хати та що обов’язково треба робити уранці

19 грудня в Україні відзначають День святого Миколая. До свята Миколая Зимового готувалися звечора: запалювали свічки та читали молитви. Хорошою прикметою вважалося, якщо вранці першим до будинку увійде чоловік — молодий чи середнього віку. Щоб уберегтися від небажаних гостей (жінок та літніх сусідів), господар вставав рано, обходив будинок і подвір'я, читаючи молитву, (у деяких регіонах обряд супроводжувався оббризкуванням святою водою та обсипанням сіллю), і таким чином сам ставав першим гостем у домі та вітав сім'ю зі святом.

Дітям святий Миколай обов'язково готував подарунок — найчастіше це були солодощі. У неслухняних під подушкою з'являлася різочка, як знак, що настав час задуматися про свою поведінку. Діти до приходу Миколи оздоблювали кімнату гірляндами з горішків, яблучок, печива, готували вірші, пісні, молитви святому.

Ранок сім'я починала з походу до церкви, а після повернення влаштовували обіди на честь Миколая. Запрошували сусідів, родичів, кумів. Особливе місце за столом відводили Миколаям та Миколайовичам.

На день Миколая дозволялося послабити суворий Різдвяний піст. На столі з'являлася риба, вино, гарячі частування.

Завершували свято веселими гуляннями: якщо день був сніжним, то запрягали в сани коней, прикрашали їх стрічками і вирушали кататися навколо села.

На Харківщині свято Миколая розтягувалося на три дні, а обряди нагадували різдвяні: на стіл ставили кутю та узвар заради гарного врожаю та здоров'я всіх домашніх наступного року.

Про інші звичаї на свято Святого Миколая читайте у статті «ФАКТІВ» «Чому святого Миколая вважали другим після Бога: історія та традиції зимового свята».

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