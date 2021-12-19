Тисяча за вакцинацію з 19 грудня: хто та як може її отримати

19 грудня стартувала програма з виплати тисячі гривень вакцинованим особам. Клієнти деяких банків отримали свою тисячу раніше обіцяного терміну, але для більшості зареєстрованих виплати почнуться після 19.12.2021 року.

Схема отримання бонусу за вакцинацію виглядає наступним чином.

1. Встановити на смартфоні додаток «Дія». Підтвердити особу, використовуючи підказки програми.

2. Отримати зелений сертифікат COVID. Претендувати на тисячу гривень можуть лише ті, хто отримав «зелений» сертифікат про дві дози вакцинації. Документ має бути внесений до бази сімейним лікарем, оскільки «Дія» шукає сертифікат у єдиному реєстрі. Якщо на етапі додавання до бази сертифіката виникли труднощі, в «Дії» він не відобразиться, і необхідно буде усунути помилки.

3. Відкрити онлайн або у відділенні банку віртуальну картку єПідтримка. Для цього потрібно бути або стати клієнтом однієї з перерахованих фінустанов:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Альфа Банк;

Ощадбанк;

Монобанк;

А-банк.

4. Подати заявку на участь у програмі отримання бонусу за вакцинацію. Зробити це необхідно до 29 грудня, щоб отримати тисячу гривень серед перших. Загалом заявки обіцяють приймати до 18 грудня 2022 року, але гроші на другий етап програми в бюджеті поки що не зарезервували.

5. Отримати повідомлення про зарахування коштів.

6. Витратити гроші у книгарнях, театрах, кінотеатрах, на новорічних виставах, на концертах, у спортзалах та фітнес-клубах, у залізничних та авіакасах на квитки по Україні. У Києві до програми приєдналися зимові містечка з вуличними ковзанками. Особам, старшим за 60 років, обіцяють дозволити витратити віртуальну тисячу на ліки — у програмі «Дія» з'явиться повідомлення про це.

У Кабміні кажуть, що у перші дні українці витрачали отримані виплати здебільшого на книги, обваливши сайти видавництв та книгарень. Гроші необхідно витратити протягом чотирьох місяців з дати отримання .

Нагадаємо, перевести гроші з картки еПідтримка на іншу картку не можна. Також не вдасться перевести у готівку залишок коштів. Не передбачено можливості самостійно поповнити картку до потрібної суми. Магазини та банки просять клієнтів стежити, щоб при оплаті вибиралася саме картка еПідтримка.

У бюджеті-2021 на програму виділено 3 млрд гривень, тобто забезпечити віртуальною тисячею зможуть 3 млн осіб із майже 13 мільйонів вакцинованих.

Фото bank.gov.ua

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