У Києві на Софійській площі урочисто відкрили головну ялинку України (відео)

В центрі Києва, на Софійській площі, вже запалала головна Різдвяна ялинка країни, висота якої становить 31 метр.

Як повідомив «ФАКТАМ» керівник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький, компанія якого цього року виграла тендер на проведення головної зимової локації в центрі столиці, ялинку вирішили зробити штучною, проте дуже пишною, аби й цього разу Київ увійшов до п'ятірки міст з найкращими різдвяними деревами.

Облаштування всієї новорічної локації на площі коштує 27 млн гривень, причому на саму ялинку витрачено близько 9 млн гривень. Це кошти спонсорів, орендарів, рекламодавців, підприємців.

Втім, запалити ялинку вдалося не з першого разу, повідомляють ЗМІ. Вочевидь, за задумом організаторів спочатку запалили ілюмінацію довкола, а лише після цього — й на самій ялинці. Тому святковий відлік довелося починати двічі.

Як повідомлялося, святкові локації в столиці облаштовані також на Володимирському проїзді, Контрактовій площі, біля Арки дружби народів і в кожному з районів міста.

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