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Потрібен тільки паспорт вакцинації: Польща пом'якшила правила в'їзду в країну для трьох груп українців

16:12 18 грудня 2021
Потрібен тільки паспорт вакцинації: Польща пом&#39;якшила правила в&#39;їзду в країну для трьох груп українців

Рада міністрів Польщі 17 грудня скоригувала правила в'їзду в країну громадян України. Як повідомляє МВС України, відтепер пред'явлення негативного результату ПЛР-тестування не знадобиться:

  • дітям віком до 5 років;
  • особам, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах;
  • особам, які складають іспити, що підтверджують кваліфікацію професії, що проходять екзаменаційні комісії, а також опікунам цих осіб;
  • громадянам, які перетинають кордон у межах виконання професійних обов'язків (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряного чи морського судна, обслуговуючий персонал поїздів, особи, які працюють у медичних установах).

Таким чином, на кордоні вас попросять надати лише сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19 (препаратами, визнаними на території ЄС).

Нагадаємо, з 16 грудня правила в'їзду українців змінилися в Італії, а з 19 грудня — у Греції .

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