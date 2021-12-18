Зеленський підписав важливий закон про спеціальний режим оподаткування на ринку ІТ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», повідомляє пресслужба глави держави.

Документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів «Дія Сіті», функціонування яких визначено Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» 1667-ІХ, ухваленим у липні цього року.

«Такі умови повинні стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема — шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних IT-компаній на зовнішньому ринку», — йдеться у повідомленні.

Після підписання документа резиденти «Дія Сіті» матимуть можливість сплачувати податок на прибуток підприємств на особливих умовах. Зокрема, за принципом податку на виведений капітал та оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців — резидентів «Дія Сіті» у вигляді зарплати, винагороди за гіг-контракт, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тисяч євро на рік.

Також сплата єдиного соціального внеску резидентом «Дія Сіті» (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами. Цей документ також передбачає гарантію стабільності протягом 25 років певних умов оподаткування резидентів «Дія Сіті».

В Офісі президента впевнені, що впровадження положень цього Закону стимулюватиме активний розвиток інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшить інвестиції в IT-індустрію та буде створено нові робочі місця.

Як писали «ФАКТИ», з 2022 року на власників бізнесу чекають нові правила роботи. Зокрема, йдеться про бізнеси, які мають частку в КІКах (контрольовані іноземні компанії) — їм доведеться сплатити податок на прибуток таких компаній.

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