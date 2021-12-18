Після звірки буде гірше: чому деякі українці можуть залишитися без пенсії

В Україні, де до кінця 2021 року майже до 4 тисяч гривень зросла середня пенсія, деяких пенсіонерів змусять повернути частину соцвиплат. Про це нагадує «На Пенсії».

Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок, оформили пенсію, влаштувалися знову на роботу та не повідомили про це Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер працює, то це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення. Коли він працевлаштувався, перерахунок розміру пенсії зі збільшенням прожиткового мінімуму або доплати за понаднормовий страховий стаж не передбачено.

Якщо людина оформила пенсію за вислугою років, а потім знову працевлаштовується за спеціальністю, яка дає право на призначення цього виду пенсії, виплата пенсії їй взагалі має припинитися.



У разі працевлаштування пенсіонер має протягом 10 днів подати дані про це до органів Пенсійного фонду.

Якщо людина сама не повідомить про працевлаштування, все одно про це стане відомо. Звіряння даних пенсійного фонду відбувається з податковою, державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб — підприємців.

На дату звірки вже обчислюється сума надмірно виплачених пенсійних коштів.

Відповідно до закону, суми зайвої пенсії у зв'язку з працевлаштуванням пенсіонера або поданням страхувальником недостовірних даних може бути повернено пенсіонером добровільно або стягуватися на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку.

Нагадаємо, в Україні з 2024 року хочуть запустити накопичувальну пенсійну систему. На першому етапі соціальна програма торкнеться держпідприємств, які потраплять до списку великої приватизації. Майбутній власник має подбати про накопичувальні пенсії для співробітників.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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