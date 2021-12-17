В Україні призначили на свята шість додаткових поїздів: куди можна буде «втекти» на зустріч Нового року

«Укрзалізниця» продовжує збільшувати кількість потягів на новорічні та різдвяні свята.



17 грудня в компанії повідомили, що призначено ще шість додаткових поїздів на популярні напрямки. Це зв'язано з підвищеним попитом пасажирів.

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Херсона, Одеси, Ужгорода, Харкова, Львова та назад.



№ 266/265 Київ — Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№ 222/221 Херсон — Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№ 123/124 Київ — Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси — 1 січня.

№ 239/240 Київ — Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 та прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку з Ужгорода поїзд вирушатиме о 22:26 та прибуватиме до Києва о 14:45.

№ 170/253 Київ — Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.

№ 173/192 Київ — Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, до Львова прибуває о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

Крім того, у компанії уточнили, що збільшили періодичність пасажирських рейсів, а також додали більше вагонів та продовжили маршрути окремих рейсів для низки найпопулярніших напрямків.

Нагадаємо, 13 грудня «Укрзалізниця» запустила найдовший маршрут в Україні з Маріуполя до Рахова, який проходить через сім областей.

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