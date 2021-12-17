В Україні розширили список професій, для представників яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою

В Україні розширили список організацій, співробітники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.



Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.



Згідно з наказом МОЗ, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;

- закладів вищої, післядипломної, професійної, професійної передвищої (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та установ незалежно від типу та форми власності;

- органів місцевого самоврядування;

- установ охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

- комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Зазначається, що якщо працівники вищевказаних установ не вакцинуються проти COVID-19 протягом цього періоду, їх буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, з 9 грудня вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, які надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ; працівників підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави («Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші).



Фото: https://ua.depositphotos.com

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