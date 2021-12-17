Рада відмовилася йти на поступки ФОПам: відстрочки за касовими апаратами не буде

Рада провалила відтермінування запровадження РРО для підприємців ІІ-ІV груп. Законопроект № 6376, заради якого скликали позачергове засідання парламенту 17 грудня, навіть не включили до порядку денного. «За» це проголосували лише 102 народні депутати при нормативі в 150.

Народний депутат Олексій Гончаренко показав фото результати голосування.

Документом пропонувалося внести зміну до абзацу четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

А оскільки 17 грудня Рада провела останнє пленарне засідання у 2021 році, «фіскалізація» ФОПів стартує у встановлені терміни — з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, голосування проходило одночасно з акцією протесту підприємців біля стін парламенту, яка переросла у затримання її учасників.

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