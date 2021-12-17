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Кремль відправив у Вашингтон свої пропозиції щодо поділу світу: що у Москві хочуть від України

14:25 17 грудня 2021
Путін

Невдовзі після телефонної розмови президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна російське МЗС опублікувало проект договору «про гарантії безпеки», який Москва передала Вашингтону.

Як пише «Європейська правда», документ називається «Угода про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору».

Країнам НАТО, зокрема, пропонується відмовитись від розширення Альянсу, у тому числі, й утриматися від приєднання України.

Російська сторона пропонує відмовитися «від ведення якоїсь військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії», від військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

У документі передбачено відмову від розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників договору.

А в одному з пунктів зазначається, що «учасники підтверджують, що не розглядають один одного як противників», а для вирішення питань та врегулювання проблемних ситуацій застосовують механізми термінових консультацій на дво- та багатосторонній основі, включаючи Раду Росія-НАТО.

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Фото із сайту Кремля

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