У суді Ростова-на-Дону розпочали перевірку через вирок, що підтверджує присутність російських військ на Донбасі

У Росії розпочали перевірку суду Ростова-на-Дону, який ухвалив вирок чиновнику у справі про корупцію, зокрема, про хабарі за постачання продовольства російським військовослужбовцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Таким чином, суд підтвердив, що російські «їхтамнєти» знаходяться на сході України.

Як пише znak.com, після великого розголосу рішення Кіровського суду із сайту зникло, проте його, як і раніше, можна знайти у веб-архіві. «У рамках службової перевірки будуть з'ясовані всі обставини цієї публікації, технічна сторона питання. До цього процесу підключено обласний судовий департамент. Ситуація непроста. З одного боку, це законне винесене рішення суду, з іншого — є питання до суті викладених у вироку фактів», — заявило джерело у судовому корпусі Ростова-на-Дону.

Видання уточнює, що з вироку випливає, що йшлося про щомісячні хабарі у розмірі 90 тис. рублів за те, щоб не заважати постачанню продовольства російським військовослужбовцям, яке «призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території «ДНР» та «ЛНР». У матеріалах справи зазначено, що для постачання продовольства двічі на тиждень формувалася колона з «більш ніж 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тонн та загальним обсягом понад 1 300 тонн».

«Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів» , — наголошується у вироку. Одного такого постачання, за попередніми розрахунками, достатньо, щоб нагодувати близько 25 тисяч людей.

Підсудний також повідомив, що перед відправкою вантаж перевіряв «росіянин у званні майора», а на території Донбасу вантажівки знаходилися «під охороною приймаючої сторони».

У Кіровському райсуді, природно, від слів про російські війська на Донбасі відхрестилися, заявивши, що ЗМІ неправильно інтерпретували текст вироку і що інформація про знаходження російських військових у самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» містилася «виключно у показаннях підсудного».

Нагадаємо, що цієї осені в російському Ростові-на-Дону винесено вироки чотирьом кримським татарам, яких незаконно звинуватили у причетності до «терористичної групи» та дали від 12 до 17 років у колонії суворого режиму.

Фото з Pixabay

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