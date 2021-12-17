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Український військовий загинув внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі

11:45 17 грудня 2021
Український військовий загинув внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі

На лінії зіткнення на Донбасі 16 грудня російсько-окупаційні війська 5 раз порушили режим припинення вогню, в тому числі один з них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Під час обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям, а ще одного пораненого було ушпиталено.

«Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», — говориться у повідомленні прес-центру Штабу Операції Об'єднаних сил.

Українські захисники щоразу відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 17 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 19 листопада на Донбасі загинув легендарний український воїн Уберт Мрачковський. «ФАКТИ» розповідали його історію.

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