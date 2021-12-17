Рада збирається на позачергове засідання через закон про касові апарати

В п'ятницю, 17 листопада, Верховна Рада проведе позачергове засідання заради розгляду законопроєкту № 6376 щодо відстрочення застосування касових апаратів для ФОП, які є платниками єдиного податку другої — четвертої груп, на рік (до 1 січня 2023 року). Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).

Відповідно до постанови Ради, фото якої депутат виклав у мережу, засідання скликають на вимогу 155 народних депутатів.

Тим часом під будівлею парламенту знову зібралися представники малого бізнесу, які вирішили мотивувати депутатів натиснути зелену кнопку «за», повідомляє Pavlovsky News.

А тим часом у Податковій підготували докладну інструкцію, як зареєструвати РРО або програмний РРО через онлайн-сервіси податкової служби: електронний кабінет, єдине вікно або за допомогою програми подання звітності.

Скрін відео 5 канал

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter